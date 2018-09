TCL Communication przedstawia tablet Alcatel 3T 8 z systemem Android™ Oreo™ (Go edition)

Alcatel 3T 8 to jeden z najbardziej przystępnych cenowo tabletów na rynku. Jest smukły, wspiera łączność 4G LTE, wyposażony został w wydajną baterię, a w oprogramowaniu znalazły się funkcje Family Care. Za płynność i szybkość działania odpowiada świetnie zoptymalizowany system Android™ Oreo™ (Go edition). Alcatel 3T 8 dostępny będzie na wybranych rynkach we wrześniu, w cenie 119 euro.

Badania rynkowe[1] mówią, że rośnie popyt na urządzenia umożliwiające podłączenie klawiatury, natomiast na tablety dla dzieci poniżej lat 8 nawet się potroił. Do tego, klienci szukający przystępnych cenowo rozwiązań mają mocno ograniczony wybór. “ Oczywistą potrzebą rynku jest obecność dostępnego dla wszystkich, wszechstronnego tabletu, który może wypełnić lukę między życiem zawodowym a prywatnym. Takim urządzeniem jest, zawierający najbardziej pożądane funkcje, Alcatel 3T 8” mówi Stefan Streit, General Manager of Global Marketing w TCL Communication.

Smukły, poręczny tablet

Zaprojektowany z myślą o łatwym przenoszeniu i komfortowym korzystaniu, Alcatel 3T 8 zachowuje idealne gabaryty i masę – 8,2 mm grubości i 279 gramów. Urządzenie dostępne jest w kolorach Metaliczny czarny i Satynowy niebieski.

Płynność działania

Połączenie z Internetem jest zawsze przydatne – czasem, żeby szybko odpowiedzieć na e-maila z pracy, a czasem, aby jadąc na zakupy puścić w streamingu ulubioną bajkę dziecka. Alcatel 3T 8, dzięki obsłudze łączności 4G LTE i wydajnej baterii 4080 mAh, zapewnia wygodne korzystanie z sieci przez cały dzień.

Opieka All-Inclusive

Alcatel 3T 8 z łatwością sprosta rodzinnym wyzwaniom od zajęć pozalekcyjnych po wspólne wycieczki i wyjazdy. Pomoże w tym kompleksowe rozwiązanie Family Care i składające się na nie funkcje: Kids Mode, który pozwala na kontrolę nad dostępnością określonych aplikacji i zdefiniowaniem czasu użytkowania urządzenia; Eye Care, pozwalający na filtrowanie koloru niebieskiego, a zarazem ochronę wzroku i polepszenie snu korzystających. Wśród dostępnych akcesoriów pojawi się specjalne etui–bumper, które pozwoli ochronić tablet przed negatywnymi skutkami upadków, zalania oraz ubrudzenia.

Android ™ Oreo™ (Go edition) to płynność i szybkość

Ten przystępny tablet wyposażony został w lekki, szybki system operacyjny. Alcatel 3T 8 to jedno z pierwszych tego typu urządzeń z Android™ Oreo™ (Go edition), zoptymalizowanym dla urządzeń budżetowych. To idealna platforma dla wszystkich, którzy oczekują komfortu użytkowania w jak najlepszej cenie.

Alcatel 3T 8 z Android™ Oreo™ (Go edition) zawiera zestaw popularnych aplikacji Google przygotowanych z myślą o jak najmniejszym obciążaniu urządzenia: Google Go, Google Maps Go, Gmail Go i więcej. Znajdzie się tu również dostęp do YouTube Go, który pozwala na pobieranie filmów do trybu offline, tak aby można było je obejrzeć później, kiedy dostęp do sieci nie będzie już możliwy. Dodatkowo sklep Google Play podpowiada, które aplikacje partnerów wybrać, aby działały jak najlepiej na urządzeniach Go edition, m. in. Facebook Lite, Skype Lite.

Android™ Oreo™ (Go edition) zaprojektowano tak, aby pozostawić, jak najwięcej miejsca w pamięci dla użytkownika. W przypadku Alcatela 3T8 dostępne jest aż 12,7 GB.

Po więcej informacji o najnowszych urządzeniach mobilnych Alcatel zapraszamy na stronę www.alcatelmobile.com.

Cena i dostępność

Alcatel 3T 8 będzie dostępny na wybranych rynkach od września w cenie 119 euro.

