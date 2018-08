Instalacja, sprawdzanie i naprawa tachografów

Omówienie: Działalność związana z instalacją, sprawdzeniem, przeglądami lub naprawą tachografów prowadzona będzie na podstawie zezwolenia prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM) wydawanego na czas nieokreślony. Zezwolenie wydawane będzie wnioskującemu po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Określone zostały wymagania i obowiązki technika warsztatu, który uprawniony jest do instalowania, sprawdzania oraz dokonywania przeglądów i napraw tachografów. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wydawania, przedłużania oraz wymiany kart do tachografów cyfrowych oraz praw i obowiązków podmiotu wydającego karty. Zawiera również przepisy, na podstawie których tworzy się ewidencję kart do tachografów cyfrowych.

reklama reklama

Na podstawie przepisów przejściowych ważność zachowają wydane na podstawie dotychczasowych regulacji m.in. świadectwa homologacji typu tachografu cyfrowego albo typu karty.

Zobacz również: Jak często pobierać dane z tachografu i karty kierowcy

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą warsztat tachografów cyfrowych, mogą kontynuować swoją działalność w dotychczasowym zakresie przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W celu dostosowania swojej działalności do nowych przepisów, nie później niż na 3 miesiące przed upływem tego okresu, podmioty te będą mogły złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na podstawie nowych przepisów. Za wydanie zezwolenia na podstawie takiego wniosku nie będzie pobrana opłata.

Przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy technik warsztatu posiadający uprawnienia będzie mógł wykonywać swoje czynności w zakresie tachografów cyfrowych na podstawie zaświadczenia wydanego przez prezesa GUM na podstawie dotychczasowych przepisów. W tym okresie technik posiadający uprawnienia może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych na podstawie nowych przepisów.

Zobacz: Logistyka