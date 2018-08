Warsztaty tachografów będą działać na podstawie dotychczasowych przepisów jeszcze 2 lata

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach dostosowuje krajowe akty prawne do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zwanego dalej „rozporządzeniem 165/2014”.

Ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz reguluje warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów.

Zagadnienia regulowane ustawą pozostają w kompetencji dwóch organów: Prezesa Głównego Urzędu Miar (zwanego dalej „Prezesem GUM”) oraz Ministra Infrastruktury.

Działalność w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów lub napraw tachografów prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Prezesa GUM wydawanego na czas nieokreślony. Zezwolenie wydawane będzie wnioskującemu po spełnieniu szeregu warunków określonych w ustawie.

Ustawa m.in. określa wymagania i obowiązki technika warsztatu, który uprawniony jest do dokonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów.

Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wydawania, przedłużania oraz wymiany kart do tachografów cyfrowych oraz praw i obowiązków podmiotu wydającego karty. Zawiera również przepisy na podstawie, których tworzy się ewidencję kart do tachografów cyfrowych.

Na podstawie przepisów przejściowych ważność zachowają wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:

1) świadectwa homologacji typu tachografu cyfrowego albo typu karty;

2) zatwierdzenia typu urządzenia rejestrującego stosowanego w transporcie drogowym – tachografu samochodowego lub wykresówki do urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych.

Zezwolenia na prowadzenie warsztatu obsługującego tachografy analogowe zachowają ważność przez okres, na który zostały wydane, pod warunkiem, że działalność wykonywana na podstawie tych zezwoleń nie będzie prowadzona łącznie z działalnością zawodową, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów i jest niezależna od działalności związanej z wykonywaniem przewozów drogowych pojazdem objętym obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu.