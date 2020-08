Tarcza antykryzysowa od 1.0 do 4.0 - zestawienie rodzajów wsparcia finansowego dla firm

L.p. Rodzaj wsparcia Komu przysługuje

1. Możliwość zmniejszenia kosztów pracowniczych np. poprzez: obniżenie wynagrodzeń lub

obniżenie wymiaru etatu zatrudnionych pracowników połączone z obniżeniem wynagrodzeń. Każdemu pracodawcy (niezależnie od formy prowadzenia działalności i liczby zatrudnianych pracowników). Dotyczy to pracodawcy: u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne , FGŚP, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. Podstawa prawna: art. 15zf ustawy o COVID-19

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne: - pracowników - osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo - osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną Przedsiębiorcom mikro, małym i średnim w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Podstawa prawna: art. 15zzb ustawy o COVID-19

3. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych: ■ przestojem ekonomicznym albo ■ obniżonym wymiarem czasu pracy. Wszystkim przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, u których: wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

wystąpił okres przestoju ekonomicznego lub pracownikom został obniżony wymiar czasu pracy

nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek

nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości

zostało zawarte porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy Prawo do otrzymania dofinansowania na podstawie tego przepisu mają także: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

instytucje kultury - państwowe lub prowadzone wspólnie z Ministrem Kultury

kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne Podstawa prawna: art. 15g ustawy o COVID-19

4. Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń (i należnych od nich składek) osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, u których wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Podstawa prawna: art. 15zze ustawy o COVID-19

5. Podwyżka kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym (od kwietnia 2020 r.) Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, którzy otrzymują z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Podstawa prawna: art. 26a ustawy o PFRON

art. 17, art. 81 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

6. Dodatkowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie pandemii koronawirusa, dodatkowe dofinansowanie mogą otrzymać pracodawcy będący: osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującymi działalność gospodarczą (w tym także wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) lub

organizacjami pozarządowymi lub podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy pracodawcy ci mogą otrzymać dofinansowanie: części kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa prawna: art. 15zze1 ustawy o COVID-19

7. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach zajmujących się zabytkami Od 16 maja 2020 r. przysługuje: osobie prawnej,

jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub

osobie fizycznej, której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego. Pomoc obejmuje prawo do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej. Podstawa prawna: art. 15ga ustawy o COVID-19

8. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem etatu W razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19: przedsiębiorcy,

organizacje pozarządowe,

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

instytucje kultury,

kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie ze środków FGŚP świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy dofinansowania wynagrodzenia pracowników (oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od uzyskanego wsparcia). Podstawa prawna: art. 15gg ustawy o COVID-19

9. Przedłużenie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK Podmioty, które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 27 października 2020 r. Ze względu na trwający stan epidemii proces wdrażania PPK w tych podmiotach został przesunięty o pół roku. Podstawa prawna: art. 54 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

10. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych, pod warunkiem że byli zgłoszeni jako płatnik składek: 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19

11. Zwolnienie z obowiązku opłacania 50% składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń społecznych od 10-49 ubezpieczonych pod warunkiem, że byli zgłoszeni jako płatnicy składek: 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19

12. Zwolnienie spółdzielni socjalnych z obowiązku opłacenia składek należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Płatnikowi składek będącemu spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Podstawa prawna: art. 31zo ust. 1b ustawy o COVID-19

13. Zwolnienie płatników będących przedsiębiorcami z obowiązku opłacenia składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli: prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i

przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Podstawa prawna: art. 31zo ust. 2 ustawy o COVID-19

14. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek dla płatników prowadzących działalność za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i 1) przychód z tej działalności był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz 2) dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. Podstawa prawna: art. 31zo ust. 2a ustawy o COVID-19

15. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla płatników korzystających z ulgi na start za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Płatnikom składek korzystającym z tzw. „ulgi na start” opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne " jeżeli: prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i

przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie: - nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo - był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. Podstawa prawna: art. 31zo ust. 2b ustawy o COVID-19

16. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek należnych z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Duchownym albo przełożonym domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej będących płatnikiem składek Podstawa prawna: art. 31zo ust. 3 ustawy o COVID-19

17. Odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty - według uproszczonej procedury i bez opłaty prolongacyjnej Wszystkim płatnikom składek, którzy mają problemy z terminowym opłaceniem składek z powodu epidemii COVID-19. Podstawa prawna: art. 29 ustawy systemowej

art. 15zb ustawy o COVID-19

18. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło Osobie: 1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, - także w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczenia, ale pod warunkiem że podlegała ubezpieczeniom (obowiązkowo lub dobrowolnie) także z tytułu prowadzenia tej działalności. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli: rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i

nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. UWAGA! Wymogów tych nie stosuje się do przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Podstawa prawna: ● art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy o COVID-19 ● art. 52r ustawy o PIT

19. Ulgi w zapłacie podatku w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty i umorzenia - w formie uproszczonej i bez opłaty prolongacyjnej Każdemu podatnikowi (płatnikowi), który ma trudności z zapłatą podatku lub terminową zapłatą podatku Podstawa prawna: ● art. 57, art. 67a-67e Ordynacji podatkowej ● art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19

20. Przedłużenie terminów wejścia w życie nowych przepisów podatkowych oraz niektórych terminów zapłaty i obowiązków sprawozdawczych Zestawienie dotyczące podatków oraz zestawienie dotyczące obowiązków sprawozdawczych w rachunkowości zostało ujęte w odrębnym zestawieniu

21. Wsparcie dla branży turystycznej oraz dla przedsiębiorców zajmujących się organizacją wystaw i kongresów, działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową, lub organizacją wystaw tematycznych lub imprez plenerowych Rodzaje wsparcia dla branży turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej zostały wymienione w odrębnym zestawieniu

22. Wsparcie dla branży transportowej Rodzaje wsparcia dla branży transportowej zostały wymienione w odrębnym zestawieniu

23. Wsparcie w wypełnianiu należności cywilnoprawnych Rodzaje wsparcia w wypełnianiu zobowiązań cywilnoprawnych zostały wymienione w odrębnym zestawieniu

24. Wsparcie w zaciąganiu kredytów lub innych zobowiązań - poręczenia i gwarancje z BGK Przysługuje przedsiębiorcom, którzy zaciągają kredyty z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej Podstawa prawna: ● art. 15zzzd ustawy o COVID-19

25. Dofinansowanie kosztów działalności przedsiębiorców (samozatrudnionych), w których wystąpił wysoki spadek obrotów Przedsiębiorcom - osobom fizycznym niezatrudniającym pracowników. Pomoc jest przyznawana w przypadku wysokich spadków obrotów tj. spadków o co najmniej 30%, które wystąpiły w następstwie COVID-19 Podstawa prawna: ● art. 15zzc ustawy o COVID-19

26. Jednorazowa pożyczka do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Podstawa prawna: ● art. 15zzd ustawy o COVID-19

27. Mikropożyczki dla organizacji pozarządowych Mikropożyczki (do 5 000 zł) mogą być udzielane organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. spółdzielniom socjalnym) na działalność statutową. Pożyczka jest obsługiwana przez powiatowe urzędy pracy i podlega umorzeniu pod warunkiem, że podmiot będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia. Podstawa prawna: art. 15zzda ustawy o COVID-19

28. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych Tego rodzaju wsparcie jest przewidziane dla: wszystkich przedsiębiorców (mikro, małych, średnich i dużych)

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Banki mogą dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki, pod warunkiem, że: ■ kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r., ■ zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, dokonaną przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r. Podstawa prawna: ● art. 31f ustawy o COVID 19

29. Wsparcie finansowe w formie: ■ pożyczek tzw. płynnościowych, ■ gwarancji lub poręczenia, ■ refinansowania kosztów leasingu oraz ■ innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. Z pomocy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy: ■ których trudna sytuacja finansowa nie wynika z prawnych zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się wywołanej nim choroby, ■ wobec których ogłoszono upadłość, ■ wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. Podstawa prawna: art. 1-12 ustawy nowelizującej z 16 kwietnia 2020 r.

30. Wsparcie dla właścicieli jachtów komercyjnych Beneficjentami wsparcia mogą być ci właściciele lub armatorzy, których działalność nie może być kontynuowana w następstwie wystąpienia COVID-19. Wsparcie może zostać przeznaczone na wycofanie jachtu komercyjnego z wykonywania aktualnie prowadzonej działalności poprzez: zezłomowanie albo

przystosowanie do wykonywania innej działalności. Podstawa prawna: art. 15ma ustawy o COVID-19

Dz.U. z 2020 r. poz. 1167

31. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Ustawa nowelizująca z 19 czerwca 2020 r. wprowadza możliwość ubiegania się o dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych. Dopłaty dotyczą kredytów udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Podstawa prawna: art. 2 - art. 13 ustawy nowelizującej z 19 czerwca 2020 r.