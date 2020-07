Przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki w czasie epidemii

Rozwiązanie to przewiduje możliwość jednostronnej, czasowej zmiany zadań dotychczas wykonywanych przez pracownika. Wynika ono z nowego art. 3a dodanego do specustawy o COVID-19. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

Na czas epidemii

Celem wspomnianego rozwiązania jest racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich w administracji samorządowej w okresie panującej epidemii. Przeniesienie ma zapewnić sprawną realizację zadań przez jednostkę, do której przenoszony jest pracownik.





Przesłanką powierzenia pracownikowi zadań w innej jednostce organizacyjnej będzie szczególna potrzeba tej jednostki wywołana stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii. W szczególności przeniesienie będą mogły uzasadniać braki kadrowe jednostki, przy jednoczesnym znacznym natężeniu jej zadań. Wójt, burmistrz, prezydent miasta (w tym prezydent miasta na prawach powiatu) będzie mógł polecić tymczasowe przeniesienie:

pracownikowi podległego mu urzędu,

kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej

- do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę. Praca ta będzie musiała być zgodna z kwalifikacjami przenoszonego pracownika. Przesunięcie to może być dokonane do jednostki w tej samej lub innej miejscowości - na czas określony do trzech miesięcy.

WAŻNE

Przeniesienia pracowników podległego urzędu gminy będzie dokonywał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Natomiast przeniesienia pracowników gminnych jednostek organizacyjnych - kierownik takiej jednostki na polecenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Bez rozwiązywania umowy

Przeniesienie pracownika nie będzie powodowało rozwiązania stosunku pracy z macierzystym pracodawcą. W okresie tym będzie mu przysługiwać wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy - lecz nie niższe od dotychczasowego.

Przeniesienie, o którym mowa w art. 3a ustawy o COVID-19, nie różni się znacznie od tego przewidzianego w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. W przypadku przesunięcia na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych możliwe jest przeniesienie do innej jednostki, ale niekoniecznie tego samego szczebla. Przykładowo pracownik gminny może zostać przesunięty do powiatowej jednostki samorządowej. Taka alokacja pracowników na okres trzech miesięcy na podstawie art. 3a ustawy o COVID-19 też będzie dopuszczalna. Te dwie podstawy dotyczą przeniesienia do jednostki położonej w innej lub tej samej miejscowości. Kolejną wspólną cechą tych dwóch regulacji jest to, że pracownik zachowuje ciągłość zatrudnienia.

Przykład

W związku z brakami kadrowymi w ośrodku pomocy społecznej burmistrz zamierza przenieść tam pracownika zatrudnionego w urzędzie miasta. Pracownik, powołując się na art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, nie wyraził na to zgody, dlatego że ośrodek pomocy społecznej znajduje się w innej miejscowości. Po wejściu w życie rozwiązań zawartych w tarczy 4.0 taka zgoda pracownika nie będzie konieczna.

Ograniczenie czasowe

Oprócz podobieństw nowego rozwiązania do tego zawartego w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych występują także różnice. Jedną z nich jest przede wszystkim to, że art. 3a ustawy o COVID-19 został stworzony na czas nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią. Ponadto przy przeniesieniu na podstawie tego przepisu, jak już wspomniano, nie jest konieczne uzyskanie zgody pracownika. W art. 3a ust. 3 ustawy o COVID-19 przewidziano jednak wyjątki.

Kiedy potrzebna będzie zgoda pracownika Przeniesienia pracownika do pracy w innej jednostce nie będzie można dokonać bez zgody pracownika w przypadku: kobiety w ciąży,

pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia,

osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 15.

Leszek Jaworski

prawnik, wieloletni pracownik administracji publicznej, specjalista ds. prawa samorządowego

i administracyjnego, autor licznych publikacji z tego zakresu

