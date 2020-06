Osoba z ulgą na start może nie płacić składek tylko za dwa miesiące

PYTANIE

Prowadzę działalność od stycznia 2020 r. Korzystam z ulgi na start. Nie występowałem wcześniej o zwolnienie ze składek, bo dowiedziałem się, że mi nie przysługuje. Podobno jednak teraz taka możliwość istnieje. Czy mogę zwrócić się o zwrot składki zdrowotnej za maj i kwiecień, którą już opłaciłem?

ODPOWIEDŹ

Tak, ostatnia nowelizacja specustawy o COVID-19 wprowadziła możliwość zwolnienia ze składek dla osób korzystających z ulgi na start. Do 16 maja nie było to możliwe, bo art. 31zo ust. 2 specustawy wprowadzał zasadę, że płatnik będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, może być na swój wniosek zwolniony z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także na fundusze. Odesłanie do art. 8 ust. 6 ustawy systemowej powodował, że pomocą nie byli objęci korzystający z ulgi na start, mimo że są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej. Nie są oni bowiem traktowani przez ustawę systemową jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność, są natomiast na mocy art. 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców uważani za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Różnica wydawałoby się niewielka, lecz znacząca w skutkach.

Joanna Śliwińska