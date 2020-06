Jak ustalić liczbę zatrudnionych niezbędną do skorzystania z rozwiązań z Tarczy antykryzysowej

PYTANIE

W związku z możliwością skorzystania z ulgi w opłacaniu składek ZUS proszę o pomoc w interpretacji przepisu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia poniżej 49 pracowników, ale zgłasza i opłaca składki również za podopiecznych i łączna liczba osób zgłoszonych jest powyżej 49. Czy w związku z tym MOPS może skorzystać z ulgi w opłacaniu ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj?

ODPOWIEDŹ

W przypadku wskazanym w zapytaniu do liczby ubezpieczonych należy wliczyć osoby zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej zgłoszone do ubezpieczenia społecznego. Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar czasu pracy. W liczbie ubezpieczonych jest liczona każda osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Chodzi oczywiście o osoby zatrudnione w ośrodku. Do limitu 49 osób nie wlicza się pracowników młodocianych, nie wlicza się również podopiecznych zgłoszonych przez urząd do ubezpieczenia.

Tarcza 2.0 rozszerzyła krąg podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek o płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 pracowników. Zwolnienie obejmuje 50% należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, za który następuje zwolnienie. Zwolnieniu podlegają nieopłacone należności.

Zwolnienie przysługuje płatnikowi, który rozpoczął prowadzenie działalności:

- przed dniem 1 lutego 2020r. i który na dzień 29 lutego 2020r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,

- w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,

- w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U., poz. 374)

Emilia Derucka