Czy istnieje ryzyko kar dla gmin w przypadku konieczności zwrotu niezapłaconych składek na ZUS w ramach tarczy antyrkyzysowej

Proszę o wyrażenie Państwa opinii na temat możliwości skorzystania przez gminy i jej jednostki organizacyjne ze zwolnienia z obowiązku zapłaty nieopłaconych należności na ubezpieczenie społeczne, w oparciu o regulacje tzw. tarczy antykryzysowej. Nasze wątpliwości powstają z uwagi na ryzyko wydania przez ZUS negatywnej decyzji, w wyniku której będziemy musieli uiścić zaległe składki wraz z odsetkami, oraz obawa, czy przekazanie składek do ZUS w pomniejszonej wysokości nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Możliwość zwolnienia z obowiązku zapłaty nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych reguluje art.31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Płatnikami składek w JST, co do zasady są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury i inne samorządowe osoby prawne. Nie są nimi same JST. Co ważne, jednostki budżetowe mają zapewnione finansowanie swoich wydatków z budżetu JST na bazie przepisów ustawy o finansach publicznych, nie mogą zatem skorzystać ze zwolnienia ze składek. Możemy zatem rozpatrywać w tym przypadku tylko inne jednostki podległe JST, takie jak: zakłady budżetowe, instytucje kultury i inne samorządowe osoby prawne, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i brakiem zapewnienia pełnego finansowania z JST (choć z drugiej strony JST odpowiada za wszystkie należności i zobowiązania tych jednostek). Jeśli oczywiście, spełniają one przywołane powyżej warunki art.31zo ust. 1 i 1a oraz warunek wyjściowy dotyczący możliwości skorzystania z ustawy.

Agnieszka Drożdżał