Tarcza antykryzysowa 2.0 - pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym

CIT

1. Zeznanie roczne CIT 31 maja 2020 r. Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin złożenia zeznania CIT-8 oraz zapłaty podatku. Przedłużenie terminu obejmuje zeznania za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Podstawa prawna: ● Dz.U. z 2020 r. poz. 542

2. Zeznanie roczne CIT podatników zwolnionych lub prowadzących działalność pożytku publicznego 31 lipca 2020 r. Do 31 lipca 2020 r. zeznania będą mogli złożyć podatnicy CIT, którzy: ● osiągali wyłącznie przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub ● osiągnęli przychody z działalności pożytku publicznego stanowiące co najmniej 80% łącznych przychodów podatnika. Dla tej grupy podatników CIT przedłużenie terminu obejmuje zeznania za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Podstawa prawna: ● Dz.U. z 2020 r. poz. 542

3. Informacje IFT-2R Do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Przedłużenie terminu ma zastosowanie w przypadku płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 1, mają obowiązek przesłania podatnikom nieposiadającym siedziby lub zarządu na terytorium Polski oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (IFT-2R). Płatnicy są obowiązani przesłać informację w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności Podstawa prawna: ● Dz.U. z 2020 r. poz. 563

4. Informacje o cenach transferowych Do 30 września 2020 r. Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa art. 11t ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: ● art. 31z ustawy o COVID-19

5. Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych Do 30 września 2020 r. Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: ● art. 31z ustawy o COVID-19

6. Grupowa dokumentacja cen transferowych Do 31 grudnia 2020 r. Przedłuża się do 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11p ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: ● art. 31z ustawy o COVID-19

7. Podatek od przychodów z budynków Termin zapłaty podatku za miesiące marzec-maj 2020 r. został przedłużony do 20 lipca 2020 r. Przedłuża się do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o CIT, za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie warunki określone w art. 38h ustawy o CIT. Podstawa prawna: ● art. 38h ustawy o CIT

8. Podatkowe Grupy Kapitałowe Utrzymanie statusu PGK w roku podatkowym obejmującym 2020 r. Podatkowa Grupa Kapitałowa, która poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 nie utraci statusu podatnika CIT, nawet jeżeli nie spełni warunków ustawowych określonych w: ● art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o CIT (tzn. w spółkach należących do PGP wystąpią zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa); ● art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT (tzn. podatkowa grupa kapitałowa nie osiągnie udziału dochodów w przychodach - w wysokości co najmniej 2%). Jeżeli podatnik (PGK) poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, warunki ustawowe uznaje się za spełnione, czyli uznaje się z mocy prawa, że spełniony jest warunek: ● braku zaległości w podatkach oraz ● minimalnego udziału dochodu w przychodach. Domniemanie to ma zastosowanie do roku podatkowego, który: ● rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub ● rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., a przed 1 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: ● art. 38n ustawy o CIT

PIT

1. Obowiązek przekazania e-sprawozdania finansowego przez podatników PIT 31 lipca 2020 r. Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: ● Dz.U. z 2020 r. poz. 570

2. Zeznania roczne PIT 1 czerwca 2020 r. Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19) - tzw. czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Za zapłatę podatku po terminie podatnik nie zapłaci też odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podstawa prawna: ● art. 15zzj ustawy o COVID-19 ● Dz.U. z 2020 r. poz. 728

3. 1% podatku na rzecz OPP Może być przekazany: ● w zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo ● w korekcie zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r. Podatnik może zadecydować o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w późniejszym terminie. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje tę kwotę również na podstawie wniosku wypełnionego w: 1) zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.; 2) oświadczeniu podatnika (formularz PIT-OP), złożonym do 1 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: ● art. 52v ustawy o PIT

4. Informacje o cenach transferowych Do 30 września 2020 r. Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: ● art. 31z ustawy o COVID-19

5. Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych Do 30 września 2020 r. Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: ● art. 31z ustawy o COVID-19

6. Grupowa dokumentacja cen transferowych Do 31 grudnia 2020 r. Przedłuża się do 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: ● art. 31z ustawy o COVID-19

7. Zaliczki na podatek od umów o pracę Zaliczki pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. należy wpłacić w terminie do 1 czerwca 2020 r. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31 ustawy o PIT, obowiązek określony w art. 38 ust. 1 tej ustawy, podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Podstawa prawna: ● art. 52o ustawy o PIT

8. Zaliczki na podatek z tytułu działalności wykonywanej osobiście Zaliczki pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. należy wpłacić w terminie do 1 czerwca 2020 r. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. przez płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych obowiązek ich wpłaty podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Podstawa prawna: ● art. 52o ustawy o PIT

9. Podatek od przychodów z budynków Termin zapłaty podatku za miesiące marzec-maj 2020 r. został przedłużony do 20 lipca 2020 r. Przedłuża się do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o PIT za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie warunki określone w art. 52p ustawy o PIT. Podstawa prawna: ● art. 52p ustawy o PIT

VAT

1. Ewidencja VAT i JPK_VAT wraz z deklaracją 1 lipca 2020 r. Na 1 lipca 2020 r. został przesunięty termin wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe, szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji VAT (duzi podatnicy mieli je stosować już od 1 kwietnia 2020 r.). Przesunięty też został termin składania JPK_VAT w formie jednego pliku zawierającego ewidencję i deklarację VAT. Podstawa prawna: ● art. 58 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

2. Matryca stawek VAT 1 lipca 2020 r. Na 1 lipca 2020 r. został przełożony termin wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. "matrycę stawek VAT" (miały one wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.). Od 1 lipca 2020 r. moc prawną zyskają też wiążące informacje stawkowe wydawane od 1 listopada 2019 r. na podstawie przepisów o nowej matrycy VAT. Podstawa prawna: ● art. 63 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

Podatki lokalne

1. Podatek od nieruchomości - terminy płatności Termin płatności wskazany w uchwale rady gminy Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. W uchwale rada gminy może przedłużyć terminy płatności rat również: 1) organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 2) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy - których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Podstawa prawna: ● art. 15q ustawy o COVID-19

2. Podatek od nieruchomości - zwolnienia Termin zwolnienia wskazany w uchwale rady gminy Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W uchwale rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez: 1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy - których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Podstawa prawna: ● art. 15p ustawy o COVID-19

Ordynacja podatkowa

1. Informacje o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) Do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który są sporządzane. Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Informacje te sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. Podstawa prawna: ● Dz.U. z 2020 r. poz. 563

2. ZAW-NR 14 dni od dnia zlecenia przelewu W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedłuża się z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Podstawa prawna: ● art. 15 zzn ustawy o COVID-19

3. Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku Termin wydania interpretacji indywidualnych został przedłużony o trzy miesiące. Oznacza to, że w związku z epidemią organy podatkowe mogą wydawać interpretacje z opóźnieniem - w terminie 6 miesięcy (zamiast trzech). Gdy stan ten się przedłuży, Minister Finansów w drodze rozporządzenia będzie mógł zdecydować o dalszym przedłużeniu tego terminu o kolejne trzy miesiące. Podstawa prawna: ● art. 31g ustawy o COVID-19

4. Informacje o schematach podatkowych Terminy składania informacji o schematach podatkowych podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: ● art. 31y ustawy o COVID-19

5. Opłata prolongacyjna Nie dotyczy Opłata prolongacyjna nie jest naliczana w decyzjach o zastosowaniu ulg podatkowych (takich jak: odroczenie terminu, rozłożenie na raty, umorzenie) w przypadku wniosków o ulgę złożonych: ● w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo ● w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Podstawa prawna: ● art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19

6. Odsetki od zaległości podatkowych Nie dotyczy Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w związku ze skutkami COVID-19 (zob. Dz.U. z 2020 r. poz. 728). Podstawa prawna: ● art. 15za ust. 2 ustawy o COVID-19

Podatek od sprzedaży detalicznej

1. Podatek od sprzedaży detalicznej Od 1 stycznia 2021 r. Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten miał być pobierany od 1 lipca 2020 r., jednak będzie miał zastosowanie dopiero do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: ● art. 11a ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1433; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1. Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych Bezterminowo (poczynając od 1 lipca 2020 r.) Zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115). Do 30 czerwca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od czynności sprzedaży i zamiany walut wirtualnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2459). Podstawa prawna: ● art. 9 pkt 1a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1519; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych