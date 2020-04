Bezpłatne webinarium "Praktyczne przykłady optymalizacji kosztów infrastruktury IT"

Program:

Korzyści z adopcji Google Cloud Platform vs bezpieczeństwo,

regulacje i uwarunkowania prawne.

Na czym polega zarządzanie kosztami w chmurze publicznej?

Praktyczne przykłady związane z planowaniem, szacowaniem, kontrolą oraz optymalizacją kosztów chmury publicznej.

Czynniki sukcesu adopcji chmury publicznej w organizacji.

Eksperci:





Marcin Smelkowski

Preasales lead w Devoteam

Entuzjasta technologii i modelu biznesowego publicznej chmury obliczeniowej. Na ca co dzień doradza przedsiębiorcom w zakresie cyfrowej transformacji oraz wskazuje możliwości wykorzystania Google Cloud Platform do budowania przewag konkurencyjnych. Od 12 lat pracuje w branży IT. Łączy kompetencje techniczne, wdrożeniowe i doradcze. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Tematyką chmury publicznej zajmuje się od 2018 roku. Od tego czasu nieustannie pracuje na rzecz popularyzacji chmury publicznej oraz obala mity z nią związane. Posiada m.in. certyfikację GCP Associate Cloud Engineer i GCP Professional Cloud Architect. Prywatnie interesuje się serverless, machine learning oraz ich wpływem na kierunek rozwoju biznesu.

Marcin Smelkowski

Preasales lead w Devoteam

Entuzjasta technologii i modelu biznesowego publicznej chmury obliczeniowej. Na ca co dzień doradza przedsiębiorcom w zakresie cyfrowej transformacji oraz wskazuje możliwości wykorzystania Google Cloud Platform do budowania przewag konkurencyjnych. Od 12 lat pracuje w branży IT. Łączy kompetencje techniczne, wdrożeniowe i doradcze. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Tematyką chmury publicznej zajmuje się od 2018 roku. Od tego czasu nieustannie pracuje na rzecz popularyzacji chmury publicznej oraz obala mity z nią związane. Posiada m.in. certyfikację GCP Associate Cloud Engineer i GCP Professional Cloud Architect. Prywatnie interesuje się serverless, machine learning oraz ich wpływem na kierunek rozwoju biznesu.

Dziennikarz prowadzący:

Andrzej Fedorowicz

Dziennikarz i redaktor Dziennik Gazeta Prawna

Zawodowo zajmuje się tematyką m.in. edukacji zawodowej, rynku pracy i cyberbezpieczeństwem.

Partner webinarium: Devoteam

Organizatorzy webinarium: Dziennik Gazeta Prawna, INFORAKADEMIA

Link do zapisu: https://promocje.infor.pl/inforakademia/20200430-avalon/

Szczegóły organizacyjne

Webinarium rozpocznie się 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 i zakończy się o godz.11:00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na webinarium, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do webinarium. W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Aktualna oferta webinariów na www.inforakademia.pl

INFORAKADEMIA to największa na rynku baza specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów. Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie.