Walka z dualizmem na rynku pracy, czyli nowa nazwa dla testu przedsiębiorcy!

Test przedsiębiorcy to projekt, nad którym pracował resort finansów, a który to miał badać, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą. Wszystko po to by skontrolować kto korzysta z preferencyjnego opodatkowania, a według fiskusa nie powinien. Test miał dotyczyć tzw. samozatrudnionych.

Sprawdzaniu mają podlegać dwie kwestie:

• zależność ekonomiczna,

• zależność organizacyjna.

Kiedy działalność gospodarcza nie spełniała tych wymogów uznano by ją za niezdającą testu przedsiębiorcy.

Zależność ekonomiczna sprawdza tzw. jednofakturowców. Oznacza ona podległość finansowa względem jednego kontrahenta. Zależność organizacyjna powstaje wtedy, gdy to kontrahent, usługobiorca, decyduje konkretnie np. o godzinach pracy samozatrudnionego.

Test uderzyć miał w samozatrudnionych, zarabiających na tyle dużo, że w sytuacji pozostawania na umowie o pracę wpadliby w drugi próg podatkowy wynoszący 32%, a przy działalności gospodarczej obowiązuje ich podatek liniowy 19%.

Zapowiedzenie testu przedsiębiorcy zostało bardzo negatywnie odebrane wśród społeczeństwa. Rząd w pewnym momencie nawet wycofał się tego projektu. Wrócił on jednak pod nową nazwą: „walka

z dualizmem na rynku pracy”.

Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą boi się oblania testu przedsiębiorcy i idących za tym konsekwencji. W części przypadków niezdanie testu dla samozatrudnionych będzie oznaczało zamknięcie własnej działalności.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się na ten temat więcej zapraszamy na Meetup:

Akademia ABC Spółek Czy zdasz test przedsiębiorcy? to pierwsze szkolenie z cyklu biznesowych spotkań Akademii ABC Spółek, na które serdecznie zapraszamy.

Akademia ABC Spółek Czy zdasz test przedsiębiorcy? to darmowy meetup skierowany do freelancerów, samozatrudnionych czy osób na kontrakcie menadżerskim, które będę zakwalifikowane do testu przedsiębiorcy, a także dla każdego zainteresowanego.

Porozmawiamy o tym:

czym będzie test przedsiębiorcy,

jakie są konsekwencje jego nie zdania oraz

jakie możliwości rozwiązań daje nam prawo.

Kiedy? 6 czerwca 2019 r. o godz. 17:30

Gdzie? Barbara, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław

Agenda:

17:30 - 17:45 - rejestracja / networking 17:45 - 18:15 - Panel I: Czym będzie test przedsiębiorcy? 18:15 - 18:30 - przerwa / networking 18:30 - 19:00 - Panel II: Jakie konsekwencje niesie oblanie testu przedsiębiorcy? 19:00 - 19:15 - przerwa / networking 19:15 - 19:45 - Panel III: Jakie rozwiązania daje prawo? 19:45 - 20:00 - networking

Zarejestruj się już dzisiaj! Liczba miejsc ograniczona!