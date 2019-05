Open Source Day 2019 już 14 maja. Co w agendzie 12. edycji konferencji

Konferencja Open Source Day, która do tej pory przez wszystkie edycje zgromadziła łącznie blisko 20 000 uczestników, także tych śledzących prelekcje online, jest doskonale znanym wydarzeniem wszystkim tym, którzy chcą być na bieżąco z najważniejszymi i najaktualniejszymi trendami z obszaru IT i nowych technologii.

– Dzięki doświadczeniu w organizowaniu konferencji już przeszło dekadę, doskonale zdajemy sobie sprawę, że jej znakiem rozpoznawczym jest praktyczny wymiar spotkania. Jesteśmy świadomi tego, że nasi uczestnicy, którzy pojawiają się na Open Source Day, odwiedzają wydarzenie, by zdobyć solidną dawkę informacji dotyczących tego, czym obecnie żyje branża otwartych rozwiązań. Ale przychodzą również po nowe umiejętności i merytoryczne wskazówki, które będą mogli wykorzystać np. w codziennej pracy inżyniera. A my chcemy dzielić się tą wiedzą, co zresztą jest zgodne z filozofią ruchu otwartego oprogramowania. Dlatego tradycyjnie w programie konferencji umieściliśmy praktyczne sesje techniczne, które będą prowadzone przez najlepszych ekspertów z branży. Jest to możliwe dzięki współpracy z naszymi partnerami – najbardziej zaufanymi i cenionymi w środowisku dostawcami rozwiązań i usług open source: EnterpriseDB(EDB), Microsoft, MySQL Oracle, Sysdig oraz Zabbix. Cieszymy się, że ponownie w tym gronie znalazła się również firma RedHat, która jest sponsorem konferencji od samego początku – mówi Dariusz Świąder, prezes Linux Polska, organizator Open Source Day 2018, największego wydarzenia poświęconego otwartym rozwiązaniom w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program tegorocznej edycji Open Source Day obejmie 3 ścieżki tematyczne, na które składać się będzie 9 sesji technicznych, poświęconych najważniejszym i aktualnym kierunkom rozwoju branży IT.

Jeden z bloków tematycznych obejmuje takie zagadnienia jak: automatyzacja, konteneryzacja, wirtualizacja i cloud computing. Jak podkreślają eksperci, w dobie szybkiego rozwoju usług chmurowych, wirtualizacji i konteneryzacji wzrasta popyt na rozwiązania, które sprostają obecnym

i przyszłym wyzwaniom związanym z utrzymywaniem sprawnego środowiska IT. Nowoczesny system operacyjny, który jest jego „sercem” potrzebuje zespołu kompatybilnych narzędzi, które będą wspierać jego pracę. Podczas dedykowanej sesji technicznej eksperci firmy Red Hat przedstawią najnowszą odsłonę takiego systemu operacyjnego „do zadań specjalnych”. Chodzi o system Linux do zastosowań enterprise.

Kolejną ścieżką tematyczną jest bezpieczeństwo oraz monitoring sieci/infrastruktury IT. Jedna z sesji będzie stanowić przegląd nowych funkcjonalności najnowszej wersji Zabbix, czyli w pełni open source’owego, jednego z popularniejszych systemów do monitoringu. To spotkanie dedykowane nie tylko osobom, które już korzystają z tego rozwiązania, ale także dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o nowoczesnym monitorowaniu infrastruktury IT lub myślą o rozbudowie i usprawnieniu jej monitoringu. Dlaczego to ważne? – Żadne rozbudowane systemy nie mogą istnieć bez systemu wczesnego ostrzegania. W innym przypadku narażamy się starty (nie tylko te finansowe), wynikające z przerw we właściwym funkcjonowaniu systemu. Może do nich dojść w wyniku awarii, które po prostu się zdarzają, dlatego warto postawić na odpowiedni mechanizm monitorowania – wyjaśnia Tomasz Dziedzic, Wiceprezes Zarządu ds. Technologii w Linux Polska.