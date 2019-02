„RODO - z czym to się je... spotkanie eksperckie”

Eksperci ODO 24 wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom organizują cykliczne spotkania mające przybliżyć tematykę ochrony danych osobowych w organizacjach. Podczas specjalnych śniadań przedstawiane są praktyczne aspekty ochrony danych osobowych, najnowsze zmiany i aktualne interpretacje. Omawiane są także sytuacje na rynku i stosowane przez organizacje rozwiązania, największe problemy i wyzwania.

Oprócz merytorycznej i przydatnej wiedzy uczestnicy spotkania mają okazję nawiązać nowe relacje biznesowe, porozmawiać z ekspertami firmy ODO 24, którzy na co dzień buduj i audytują systemy ochrony danych osobowych w zakresie zgodności z RODO. Spotkanie eksperckie „RODO z czym to się je…” to doskonała okazja do przerwania codziennej rutyny i rozpoczęcia dnia od pysznego śniadania w inspirującym towarzystwie. 21 lutego br. odbędzie się kolejna edycja w Warszawie - Aviator Bar & Lounge. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.

Dla naszych czytelników specjalny rabat 25% po wpisaniu kodu: InforSeODO24

Agenda spotkania:

8.30 - 9.30 - Śniadanie i networking

9:30 - 9:35 - Oficjalne powitanie gości

9:35 - 10:00 - Pierwsze miesiące stosowania RODO - analiza trendów (Tomasz Ochocki)

RODO-terroryści - czy to realne zagrożenie?

Modelowanie procesów biznesowych - najważniejsze spostrzeżenia

Prezes UODO - śpiący olbrzym

Projektowane przepisy sektorowe - kluczowe zmiany

10:00 - 10:40 - Ocena ryzyka w RODO (Leszek Kępa)

Ryzyko w RODO - ile w końcu jest tych ocen?

Ocena skutków dla ochrony danych - pierwsza czy ostatnia w ocenie ryzyka? a może zbędna?

Strzelanie z armaty do muchy - czyli jak nie przesadzić z ryzykami

Udokumentowana ocena ryzyka - czy naprawdę jest konieczna?

10:40 - 11:00 - Praktyka, doktryna, wytyczne (Anna Dmochowska)

Poradnik dla pracodawców wydany przez UODO

Najnowsze zmiany w prawie pracy

Tezy stawiane przez Ministerstwo Cyfryzacji w poradniku FinTech, a RODO.

Przewodnik po RODO dla MŚP przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

11:00 - 12:00 - Dyskusja, rozmowy kuluarowe

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej szczegółów na: https://odo24.pl/szkolenia/spotkanie-eksperckie