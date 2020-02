Bezpłatna Konferencja - Workflow&Document Management Trends

Digitalizacja obiegu dokumentów oraz procesów biznesowych ma coraz większy wpływ na sprawne funkcjonowanie firm oraz instytucji. Tradycyjny obieg dokumentów, najczęściej niedostosowany do potrzeb organizacji, prowadzi do wielu problemów w komunikacji, opóźnień w płatnościach i realizacji zleceń oraz pogorszenia relacji z kontrahentami. Warto poznać rozwiązania, które pozwolą usprawnić procesy administracyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję

Podczas jesiennej edycji wydarzenia, chcemy odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ mają systemy elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Porozmawiamy m.in. o tym:

Jak przygotować organizację do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów?

Po co Twojej firmie Workflow?

Co zrobić,aby architektura systemu workflow i polityka zarządzania informacją stały się czynnikiem sukcesu wdrożenia?

Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi, z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia, prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji. Spotkanie będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami branżowymi. Aby wziąć bezpłatny udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://workflowtrends.pl/#rejestracja

Uwaga, ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.





Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.



9:30 | 26 marca 2020

Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A

Strona internetowa wydarzenia: www.workflowtrends.pl



Kontakt z organizatorem:

http://pureconferences.pl

biuro@pureconferences.pl