Konkurs Liderzy IT 2019

Konkurs Liderzy IT, to jedna z nielicznych inicjatyw w Polsce, skierowana do producentów i dystrybutorów branży IT. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie firm z branży ICT, oferujących najbardziej innowacyjne i efektywne produkty, usługi oraz rozwiązania informatyczne na polskiej arenie IT.

Laureaci dowiedzą się o swoim zwycięstwie podczas Gali IT Future Awards. Wówczas odbiorą statuetki za dokonane osiągnięcia. Będzie to już szósta edycja prestiżowego wydarzenia, podczas którego Goście będą mieli okazję poznać przodujące firmy sektora IT w Polsce i Europie, a także spotkać przedstawicieli kadry menedżerskiej oraz innych, ważnych reprezentantów otoczenia branży informatycznej.

Możesz wziąć czynny udział w spotkaniu, rejestrując się na stronie: http://awards.itfuture.pl/#rejestracja

Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 25 września 2019 roku na Stadionie Legii w Warszawie. W programie przewidziane jest między innymi: ogłoszenie Laureatów Konkursu, debata ekspertów, bankiet oraz występ artystyczny, znanego, polskiego wykonawcy. Wydarzenie będzie również branżowym podsumowaniem roku.

Jak zgłosić rozwiązanie do Konkursu?

Jeśli Twoja firma oferuje rozwiązania informatyczno-technologiczne, bądź świadczy usługi w branży IT, podejmij wyzwanie i dołącz do wielkiej rywalizacji. Pobierz i wyślij formularz zgłoszenia http://liderzyit.pl/zglos-firme/ .

W konkursie mogą wziąć udział firmy oraz instytucje publiczne, działające na terenie Polski. Wielkość organizacji nie ma znaczenia. Do udziału zapraszani są dostawcy z branży ICT, a zgłoszenia przyjmowane będą do 23 sierpnia 2019. Dla Wystawców targów IT Future Expo, udział w konkursie jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://liderzyit.pl/

Spośród nadesłanych zgłoszeń, w kilku etapach konkursu, zostaną wybrane najlepsze rozwiązania w następujących kategoriach:

IT Security – bezpieczeństwo IT

Workflow Management – obieg dokumentów

Infrastructure Innovation – infrastruktura fizyczna

Data Center Leader – centrum danych

BPM Leader – zarządzanie procesami biznesowymi

ERP Trends – systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa

Cloud Computing – rozwiązania w chmurze

Backup & Storage Leader– backup i archiwizacja

Mobile Trends – rozwiązania mobilne

E-commerce Innovation – rozwiązania dla handlu internetowego

BI Trends – business intelligence

Network – infrastruktura sieciowa

Computer&Equipment Technology – komponenty i rozwiązania sprzętowe

Innovative IT Startup – startup w IT

Industry Dedicated IT Solutions – informatyczne rozwiązania branżowe

IT Services Leader – usługi IT

Innowacja Roku 2019

Najlepsze rozwiązanie IT według Internautów

Kto wybierze najlepsze rozwiązania technologiczne 2019 roku? Internauci oraz Kapituła Konkursowa! W jej gronie zasiadają:

Tomasz Kędziora - P4 Sp. z o.o. - IT Infrastructure and Security Director, CISO Dariusz Gołębiewski - PZU Lab - Wiceprezes Zarządu Piotr Frankowski - DUKA - Dyrektor ds. e-commerce Rafał Krzyżański - TVN Digital - Head of Ecommerce Krzysztof Jarosz – Media Markt Saturn Polska - Dyrektor IT Arkadiusz Olchawa - Nowa Itaka Sp. z o.o. - Dyrektor IT Jacek Presz - Bank Pocztowy S.A. - Dyrektor Biura Zarządzania IT Szymon Mecik - Bank Zachodni WBK - Dyrektor Zarządzający Technologią Bogusław Święcicki - Grupa Atlas - CIO Krzysztof Wykręt - Hochtief Polska S.A. - CIO Tomasz Krawczuk - Fabryka Mebli Forte - CIO Sebastian Starzyński - ABR Sesta - Prezes Bartosz Brosowski - Grupa Lotos - Dyrektor ds. Zarządzania Informatyką Małgorzata Dąbrowska - Bank BGŻ BNP Paribas - Dyrektor Programów Transwersalnych IT, Pion IT Piotr Majcherkiewicz - Urząd Dozoru Technicznego - Dyrektor Departamentu Informatyki Tomasz Wasiuk - Bacardi-Martini - CEE IT Director Marcin Grabowski - NFZ - Departament Informatyki Ewa Janczar - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Z-ca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Jacek Skorupka - Dyrektor IT Security - Idea Bank SA Andrzej Kuzawiński - Ministerstwo Rozwoju - Naczelnik Wydziału Centralnego Systemu Teleinformatycznego Bartosz Jasiul - Wojskowy Instytut Łączności - Kierownik Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych Piotr Stecz - Adamed - Kierownik Działu Bezpieczeństwa Informacji Agnieszka Szopa-Maziukiewicz - BIK SA - Dyrektor Zarządzający IT Rafał Chmielewski - Anwim S.A. - Dyrektor ds. IT Agata Strzelecka - Alior Bank - Wiceprezes Zarządu Rafał Gęślicki - Eveline Cosmetics - CIO Krzysztof Han - Helios S.A. - IT Director Michał Rączka - mBank - Head of IT Strategy and Project Management Sylwia Bielińska - Ministerstwo Cyfryzacji - Pełnomocnik ds. nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa Cyfryzacji

Jak oddać głos w konkursie?

Głosowanie będzie odbywało się poprzez internetową platformę, której aktywacja nastąpi, zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu. Głosujący będzie miał możliwość jednokrotnego oddania głosu, w każdej kategorii. W głosowaniu będą mogli wziąć udział użytkownicy zgłoszonych do konkursu rozwiązań oraz internauci. W tym roku pojawiła się nowa kategoria konkursowa – Najlepsze rozwiązanie IT według internautów. W tej kategorii to Wy – internauci, będziecie mieli decydujący głos, jakiej firmie należy się wyróżnienie, spośród wszystkich zgłoszonych produktów. Głosowanie rusza 27 sierpnia 2019. Szczegóły na stronie: www.liderzyit.pl

Grono zwycięzkich firm i rozwiązań poznamy 25 września podczas dorocznej Gali IT Future Awards. Informacja prasowa o Laureatach oraz nagrodzonych rozwiązaniach, zostanie opublikowana na łamach mediów branżowych.

A już następnego dnia – 26 września 2019 zapraszamy na targi IT Future Expo, które będą potężną dawką wiedzy oraz doskonałą platformą networkingową. Impreza odbędzie się na Stadionie Legii w Warszawie, w strefie Biznes Klubu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Podczas tego dnia będziesz mógł zapoznać się z trendami technologicznymi, jak również odwiedzić strefę Kariery IT, aby zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy w branży.

Do zobaczenia!

Szczegóły wydarzeń na stronach:

http://itfuture.pl/ – IT Future Expo 2019

http://liderzyit.pl/ – Konkurs Liderzy IT 2019