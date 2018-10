Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną w 2019 r?

Cel spółki komandytowo-akcyjnej to prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Co ważne, w spółce komandytowo-akcyjnej co najmniej jeden wspólnik musi być akcjonariuszem oraz co najmniej jeden komplementariuszem. Komplementariusz odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia.

Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Założyciele spółki podpisują statut. Powinni go podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Co powinien zawierać statut spółki komandytowo-akcyjnej?

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość;

5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;

6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;

7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń;

8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Komplementariusz może wnieść wkład do spółki komandytowo- -akcyjnej na kapitał zakładowy lub na inne fundusze jednak nie wyłącza to jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Zgłoszenie do rejestru

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;

4) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje;

5) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem;

6) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją;

7) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności;

8) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;

9) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Wszelkie zmiany danych powyższych danych należy zgłaszać sądowi rejestrowemu. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie.

