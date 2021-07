Prosta Spółka Akcyjna - jak założyć?

Patodeweloperka obecnie jest częstym zjawiskiem. Czy deweloperzy stosują się do ograniczeń przewidzianych przez obecnie obowiązujące przepisy?

Unia Europejska wydała wojnę sprzedawcom, którzy sprowadzają na masową skalę towar z rynków azjatyckich nie płacąc przy tym Vat-u. Straty wynoszą co najmniej miliard euro rocznie, ale też europejskie firmy mogą nieco odetchnąć. Będą bardziej konkurencyjne cenowo. Czy konsument zapłaci więcej?

MRPiT poinformowało, że do przedsiębiorców trafiło ponad 600 mln zł z bonów turystycznych. Kto może skorzystać z bonu turystycznego?

Praca zdalna, spotkania on-line, chmury firmowe i dziesiątki wysyłanych emailem informacji. Czy w dobie rozwoju technologii cyfrowej jesteśmy świadomi zagrożeń? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) od 1 lipca 2021 r. Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Nawet 20% - tyle zasobów chmury publicznej marnują firmy – wynika z danych IDC. To wpływa na popyt na rozwiązania automatyzujące zarządzanie technologią i na doradztwo w obszarze cloud computingu. Czy te straty mogą być wyższe?

W nadchodzącym tygodniu rząd przestawi projekt związany z wystawianiem certyfikatów i dalszych zachęt dla firm, które korzystają z Narodowego Programu Szczepień - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Ile firm zgłosiło się do tej pory do programu?

Wiele firm myśli o powrocie do biur, przynajmniej w modelu hybrydowym. Jak zorganizować pracę na nowo, szczególnie w okresie urlopowym? I jakie lekcje można wyciągnąć z wielu miesięcy home office?

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez internet - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ceny OC w 2021 r. spadły czy wzrosły? Postanowili to sprawdzić eksperci Rankomatu. Ich analiza została oparta na pierwszym półroczu.

Rząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w „Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" oraz „Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Co się zmieni?

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że pandemia COVID wzmocniła szarą strefę w branży hazardowej – a obecnie funkcjonujące przepisy nie wystarczą, by ją ograniczyć w przyszłości. Jakie są przyczyny wzrostu szarej strefy?

Kiedy deweloper ma prawo do pełnego odliczenia VAT?

Odliczenie VAT. Deweloper sprzedaje lokale mieszkalne wyodrębnione w budynkach wielomieszkaniowych, wybudowanych na gruntach należących do osób trzecich. Przy prowadzeniu tej działalności ponosi wydatki niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży, które skutkują też korzyścią dla osób trzecich, np. na reklamę nieruchomości, a więc częściowo i reklamę nienależących do dewelopera gruntów. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, czy przedsiębiorca ma możliwość pełnego odliczenia VAT z tytułu tych wydatków, czy też nie.