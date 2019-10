Czy reklama na samochodzie świadczy o wykorzystywaniu go wyłącznie w działalności gospodarczej

PROBLEM

Kupiłem samochód osobowy do firmy. Okleiłem go w całości informacjami o firmie. Czy w takiej sytuacji od wydatków eksploatacyjnych mogę odliczyć 100% VAT bez zgłaszania do urzędu skarbowego i prowadzenia ewidencji?

RADA

Sam fakt oklejenia samochodu reklamą firmy nie świadczy o wyłącznym wykorzystywaniu go do celów działalności gospodarczej. Tym samym przysługuje Państwu jedynie ograniczone prawo do odliczenia VAT.

