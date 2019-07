Rehegoo Streaming debiutuje w Polsce

To żadna tajemnica, że muzyka wpływa na nastrój klientów, współtworzy atmosferę każdego lokalu: restauracji, sklepu, SPA, klubu fitness, siłowni i wielu innych.

Pozwolenie na użytkowanie muzyki w twoim lokalu może być bardzo kosztowne, a wysokość kary za brak licencji, to nawet kilka tysięcy złotych.



Rehegoo Streaming Platform wchodzi na rynek polski! Platforma pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech na początku tego roku i zapewnia właścicielom lokali łatwy i tani dostęp do muzyki.

Rehegoo Streaming to platforma przypominająca Spotify, ale stworzona z myślą o przedsiębiorcach. Oferuje setki gotowych playlist, dobranych do każdego rodzaju biznesu. Licencja uprawniająca do odtwarzania muzyki zostaje wygenerowana niedługo po zarejestrowaniu konta. Każdy użytkownik może też tworzyć własne listy odtwarzania! Może przebierać wśród wielu gatunków, dobierać utwory pod względem ich nastroju lub tempa, co ułatwia wybranie idealnej ścieżki dźwiękowej do każdych okoliczności. Biblioteka składa się z kilku tysięcy piosenek, a jej zawartość powiększa się każdego dnia!

Miesięczną subskrypcję możesz wykupić już za 44,99 PLN. To niewiele w porównaniu z ceną standardowej licencji muzycznej. Rehegoo Streaming pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie! Platforma jest już dostępna w Polsce – dla właścicieli sklepów, hoteli, restauracji, instruktorów fitnessu i wielu innych przedsiębiorców! Zrelaksuj się, wciśnij „play” i wywołaj uśmiech na twarzach swoich klientów.

Wypróbuj przez tydzień za darmo na www.rehegoostreaming.com!