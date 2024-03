W Polsce każdego dnia otwiera się 1000 firm. Większość przedsiębiorców jednak boi się o przetrwanie

COIG podaje, że w Polsce każdego dnia otwiera się 1000 firm. Jednocześnie obawa o przetrwanie działalności niepokoi aż 96% przedsiębiorców sektora MŚP. Rosnące koszty prowadzenia firmy to jedno, po drugiej stronie są negatywne skutki zdarzeń losowych. Czy przedsiębiorcy chętnie się ubezpieczają?

Polacy otwierają firmy na potęgę

Prowadzenie własnej firmy to wyzwanie pod wieloma względami, mimo to, w Polsce nie brakuje chętnych do otworzenia własnej działalności. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) codziennie w Polsce przybywa średnio około 1000 firm. Tylko w styczniu 2024 r. działalność rozpoczęło ponad 32 tys. nowych podmiotów.

Gdzieś z tyłu głowy przedsiębiorcom towarzyszy jednak strach. Jak wynika z przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku przez IMAS International badania, aż 96 proc. ankietowanych przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) wyraża obawy związane z prowadzeniem działalności w przyszłości. Niepokój wzbudzają rosnące koszty energii, materiałów, surowców czy pracy. Jedna czwarta przedsiębiorców obawia się o wzrost niewypłacalności i ewentualne zatory płatnicze.

– Kilka ostatnich lat stawiało spore wyzwanie niemal wszystkim obszarom gospodarki. Ciężko wymienić branże, których nie dotknęły w mniejszym lub większym stopniu skutki pandemii Covid-19, niestabilności światowych rynków, czy załamania łańcuchów dostaw. Warto jednak mieć na uwadze to, że obok problemów gospodarczych, firmy narażone są też na występowanie negatywnych w skutkach zdarzeń losowych. Zadbanie o zapobieganie takim zdarzeniom to niezbędny element zabezpieczenia mienia czy środków firmy. Nieodzowną częścią takiej ochrony powinna być odpowiednia polisa. Zdejmuje z przedsiębiorcy część ryzyk i pozwala poświęcić się temu, na czym zna się najlepiej – mówi Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Uniwersalna lista zagrożeń firmy? Nie ma takiej

Koszty nieprzewidzianych zdarzeń losowych to często duże obciążenie dla firmy. Zalanie, pożar, uszkodzenie sprzętu, kradzież - ochrona przed koniecznością pokrywania takich kosztów w postaci dobrego ubezpieczenia może stanowić w niektórych przypadkach być albo nie być przedsiębiorstwa. Warto pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które chroni przedsiębiorstwo w przypadku roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód.

Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia mienia w zakresie od wszystkich ryzyk, wynika z danych TUZ Ubezpieczenia. Wzrasta również liczba przedsiębiorstw z ochroną w przypadku wystąpienia przerwy w prowadzeniu działalności na skutek szkody w mieniu, z pokryciem udokumentowanych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koszty naprawy zniszczonych maszyn, urządzeń, pojazdów czy odtworzenie strawionych przez pożar budynków mogą być bardzo dotkliwe.

– Te najbardziej oczywiste, jak pożar czy kradzież, zdarzenia, na które narażone są przedsiębiorstwa to tylko część pełnego obrazu. Dogłębne zrozumienie profilu firmy różnorodnych ryzyk, które mogą ją dotknąć jest niezbędne przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu działalności. Na rynku dostępne jest wiele produktów ubezpieczeniowych, oferujących rozległą ochronę - począwszy od ubezpieczenia szyb, przez ubezpieczenie wyposażenia, aż po zabezpieczenie środków obrotowych czy mienia pracowniczego. Tylko kompleksowe i spersonalizowane podejście do tematu zabezpieczenia przedsiębiorstwa pozwala na uzyskanie odpowiedniej pomocy – dodaje Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Tylko odpowiednio dopasowana ochrona

Każda firma ma tak naprawdę inne potrzeby i zagrożenia, dlatego ubezpieczenie również powinno brać to pod uwagę. Przed wyborem oferty warto zweryfikować, czy jest możliwe spersonalizowanie ochrony. Zakup polisy powinien być poprzedzony dokładną analizą potrzeb ubezpieczeniowych jednostki oraz ryzyk, które mogą realnie jej dotyczyć.

– Ważne jest, by przed zakupem polisy dokładnie wczytać się w zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Zdarza się, że wśród tzw. wyłączeń znajdują się zagrożenia, których wystąpienie jest w danej branży realne. Wtedy warto skonsultować te obawy z doradcą. Być może będzie w stanie zaproponować dodatkową klauzulę, która zabezpieczy ryzyka typowe dla konkretnej branży – zauważa Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Ekspert podaje, że przykładem może być utrata dokumentów lub koszty utylizacji produktów leczniczych w przypadku apteki. W przypadku transportu mienia takiego jak maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe lub mienie osób trzecich, w zakresie polisy można mieć ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo). W niektórych przypadkach zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawiera klauzulę OC Najemcy nieruchomości.

Personalizacja ubezpieczenia to jedno, ale niektóre elementy ochrony warto włączyć do polisy niezależnie od profilu działalności. Wśród nich specjaliści wymieniają, przede wszystkim, ubezpieczenie stałych lub dodatkowych kosztów prowadzenia działalności, możliwość ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk czy odpowiednio dopasowane, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

