Refundacja okularów przez pracodawcę - co warto wiedzieć?

Refundacja za okulary dla pracownika. Kiedy pracodawca ma obowiązek refundować pracownikowi okulary?

Refundacja za okulary dla pracownika

PYTANIE

Lekarz medycyny pracy od 2021 roku na zaświadczeniach o zdolności do pracy nie stawia pieczątki "konieczna zmiana szkieł korekcyjnych do pracy z monitorem ekranowym" ponieważ twierdzi, że zmieniły się przepisy i nie musi jej stawiać. Na zaświadczeniu jest tylko pieczątka "konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym". Czy tylko ta jedna pieczątka uprawnia pracodawcę do refundacji kosztów wymiany okularów korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym dla pracownika? Oczywiście jest również faktura za zakup okularów i zapis w regulaminie o zasadach refundacji.

ODPOWIEDŹ

Obowiązkiem każdego pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami jest przestrzeganie zaleceń lekarskich. Uwzględniając powyższe, w sytuacji gdy zostanie przystawiona pieczątka z adnotacją "konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym" - z jednoczesnym sporządzeniem recepty wskazującej parametry nowych okularów, wówczas obowiązkiem pracodawcy będzie zapewnienie nowych okularów korekcyjnych. W przypadku gdy zostanie przystawiona sama pieczątka - bez wystawienia recepty na nowe okulary, wówczas można przyjąć, iż intencją lekarza jest wskazanie kontynuowania pracy w okularach dotychczasowych.

UZASADNIENIE

Pracownicy, którzy świadczą pracę przed monitorami ekranowymi powinni być objęci przez pracodawcę szczególną profilaktyczną opieką zdrowotną. Należy im zapewnić okulary korygujące wzrok. Powyższa zasada nie odnosi się jednak do każdego przypadku. Wyposażenie pracowników w okulary korygujące jest niezbędne, gdy są spełnione dwie przesłanki. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w sprawie zasadności zapewnienia pracownika w okulary powinien wypowiedzieć się lekarz. Okulary będą niezbędne, gdy wynika to z zaleceń lekarza, który w związku z wynikami przeprowadzonego badania okulistycznego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej uzna, że istnieje potrzeba stosowania przez pracownika okularów w związku z pracą przy monitorze ekranowym. Drugą przesłanką, która powinna być spełniona, aby mówić o obowiązku wyposażenia pracownika w okulary to świadczenie pracy przed monitorem przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, trudno polemizować z zaleceniami lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badanie w zakresie stosowanych pieczątek, z których wynika treść zaleceń lekarskich. Niezależnie od powyższego oraz od tego, jak zalecenia zostaną sformułowane - powinny być realizowane przez pracodawcę i nadzorowane na bieżąco przez osoby kierujące pracownikami. Odnosząc się do wątpliwości w zakresie stosowanych pieczątek można przyjąć, że w sytuacji, gdy zostanie przystawiona pieczątka z adnotacją "konieczne używanie okularów korekcyjnych podczas pracy z monitorem ekranowym" i wiąże się z tym wystawienie pracownikowi recepty określającej parametry okularów w kontekście przeprowadzonych badań narządu wzroku - wówczas będzie to podstawa do refundacji pracownikowi nowych okularów korekcyjnych, uwzględniających specyfikację zawartą w recepcie. Jeżeli jednak przystawieniu pieczątki nie towarzyszy wydanie nowej recepty na okulary - wówczas wydaje się, że nie ma uzasadnienia do refundacji nowych okularów. Oczywiście każda sporna sytuacja może być rozstrzygana w ramach indywidualnej konsultacji z lekarzem przeprowadzającym badanie - zatrudnionym w podstawowej jednostce służby medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę.

Podstawa prawna:

art. 212 pkt 6 oraz art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320)

§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U z 1998 r. Nr 148, poz. 973)

Sebastian Kryczka

Fragment artykułu pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX »