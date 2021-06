ZUS: ostatni moment na złożenie wniosku w ramach Tarczy 9.0.

Tylko do środy (30 czerwca) przedsiębiorcy mają czas, żeby złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS - wnioski w ramach Tarczy 9.0

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Termin na przesłanie dokumentu upływa 30 czerwca.

Co ważne, jeżeli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień.

Dotychczas ZUS przyjął łącznie (w ramach wszystkich kolejnych odsłon Tarczy) ponad 8 mln wniosków, udzielając wsparcia na kwotę około 37 mld zł, w tym: świadczenia postojowe oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Kto może wnioskować o wsparcie?

Reklama

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy oraz kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Wsparcie w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zgłoszeni byli w ZUS jako płatnicy składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać (w zależności od branży) zwolnienie ze składek za odpowiednio za grudzień 2020 i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r. lub za sam kwiecień 2021 r., jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki określone w przepisach.

Ile razy można otrzymać wsparcie?

Zwolnienie ze składek oznacza, że choć przedsiębiorca nie opłacił tych składek do ZUS, to są one zapisane na jego koncie i koncie ubezpieczonych, czyli tak jakby były opłacone. Zatem nie ma żadnych negatywnych konsekwencji w postaci niższego przyszłego świadczenia za ten okres ani dla biznesmena, ani dla osoby u niego zatrudnionej.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ krap/

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA