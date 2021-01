15 stycznia mija termin na zwolnienie ze składek ZUS [AUDIO]

Do kiedy można złożyć wnioski o zwolnienie ze składek ZUS?

Tarcza 6.0 rozszerzyła możliwość zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku na kolejnych przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku powinien do 15 stycznia złożyć wymagany wniosek.

Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021





Jakie są warunki uzyskania zwolnienia ze składek ZUS?

Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

Jak złożyć wniosek?

Wszystkie wnioski o zwolnienia ze składek należy przesyłać tylko przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Nie ma możliwości składania wniosków pocztą ani zostawiania ich w placówkach ZUS.

Czy opłacone składki można odzyskać?

Przedsiębiorca, który opłacił już składki może starać się o zwolnienie. Takie zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca przelał już pieniądze, to będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć ją na przyszłe składki.

"To kolejny realizowany przez ZUS ważny etap wsparcia przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa" - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu. "Od blisko roku realizowane przez nas wsparcie dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc z ZUS sięga ok 30 mld złotych. Zwolniliśmy ze składek ponad 2 mln firm na ponad 13 mld złotych. Wypłaciliśmy ok. 2,7 mln świadczeń postojowych na ponad 5,3 mld złotych" – mówi Uścińska.

Czy można uzyskać zwolnienie za listopad?

Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej 6.0. W tym przypadku wnioski można składać do końca stycznia. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Jak uzyskać zwolnienie ze składek ZUS wyjaśnia Piotr Olewiński, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Kliknij, aby posłuchać.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA