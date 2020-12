Uwaga przedsiębiorcy! Umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS [AUDIO]

Jakie są nowe zasady umów o dzieło?

Nowe zasady wprowadziły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Od 2021 roku ZUS ma obowiązek prowadzić ewidencję umów o dzieło. Będą one rejestrowane, ale nadal nie opłaca się od nich składek.

– Liczymy, że rejestr pozwoli przede wszystkim dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło. Brak wystarczających informacji o ich skali był problemem, gdy projektowaliśmy i realizowaliśmy pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Informacje z rejestru będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ułatwi także weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych – wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.





Jak zgłosić dzieło?

Informację o zawarciu umowy powinni przekazać do ZUS płatnik składek lub osoba fizyczna, którzy taką umowę zlecają. Obowiązek dotyczy umów zawartych najwcześniej od 1 stycznia 2021 roku. Umów zawartych przed tą datą nie należy zgłaszać.

Na rejestrację jest 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Służy do tego nowy formularz o symbolu RUD. Można go przekazać na przykład przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. W zgłoszeniu trzeba podać dane zamawiającego i wykonawcy, przedmiot dzieła oraz daty: zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Kiedy nie trzeba zgłaszać umowy o dzieło?

Obowiązek rejestracji nie dotyczy umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem lub wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy. Nie należy też zgłaszać umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonywanie usług, które wchodzą w zakres ich działalności.

Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim

