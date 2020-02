Jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Ubierz się stosowanie do okazji



W myśl zasady, że szukanie pracy, to też praca trzeba pamiętać, że bardzo duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej. Na samym początku należy wybrać odpowiedni strój, który powinien być maksymalnie formalny, a więc absolutnie nie należy stawiać na casualowy look, czy nawet smart casualowy. Najlepiej sprawdzi się oczywiście klasyczna czarna spódnica za kostkę czy spodnie w kant oraz biała bluzka i marynarka- w przypadku pań. Z kolei panowie powinni na tę okazję wybrać garnitur, a do niego dobrać białą koszulę, także bardzo ważny jest sam krawat, który powinien być minimalistyczny, zatem bez żadnych zbędnych wzorów czy intensywnych kolorów. Pamiętajcie też o odpowiednim obuwiu, gdzie absolutnie adidasy, trampki czy inne sportowe buty się nie sprawdzą. Jak można się domyślić najlepiej wybierać modele w czarnym kolorze.



Dowiedź się więcej o firmie



Oczywiście sam strój nie wystarczy. Bardzo ważne jest także przygotowanie się merytoryczne, a więc koniecznie należy dowiedzieć się więcej o firmie, do której się udajemy. Warto poznać odrobinę historii, ale i motto, gdyż to może być naprawdę bardzo przydatne. W czasie rozmowy rekrutacyjnej rekrutant może właśnie zadać pytanie o politykę firmy, a także o opinię na jej temat, a w takiej sytuacji prawidłowa odpowiedz może znacząco przybliżyć do otrzymania wymarzonej pracy.



Przygotuj się na nietypowe pytania



Obecnie rozmowy kwalifikacyjne nie są bardzo łatwe, a czasami można spodziewać się nietypowych pytań. Jednym ze standardowych jest opisanie długopisu i "sprzedanie" go rekruterowi. Jeżeli padnie takie pytanie, to absolutnie nie trzeba się stresować, lecz podejść do tego zadania na przysłowiowym luzie. Najlepiej rozpocząć swoją odpowiedź od krótkiego opisu przedmiotu zwracając uwagę na jego funkcjonalność, by potem przejść do zwrócenia uwagi na liczne zalety, choćby niską cenę. Pamiętajcie o zachowaniu formalnego języka, a więc kolokwializmów absolutnie nie należy używać.