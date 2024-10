Od 1 marca 2025 r. droższe papierosy. Będzie nowa, wyższa akcyza na wyroby tytoniowe, nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych. Sejm jest za

Skuteczna strategia benefitowa opiera się na zrozumieniu potrzeb pracowników i dostosowaniu oferty do ich oczekiwań. Karty sportowe, takie jak FitProfit i FitSport, są doskonałym narzędziem motywacyjnym, które oferuje szeroki dostęp do różnorodnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Pracownicy, którzy mają możliwość korzystania z takich kart, mogą wybierać formy aktywności najlepiej dopasowane do swoich preferencji. Dzięki temu regularna aktywność fizyczna staje się dla nich przyjemnością, a nie obowiązkiem, co z kolei przekłada się na ich lepsze zdrowie i samopoczucie.