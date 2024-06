Implementacja dyrektywy DAC7 niebawem. Co to oznacza dla platform internetowych?

Od 1 lipca 2024 r. mają zacząć obowiązywać w Polsce przepisy wynikające z implementacji Dyrektywy DAC7. Przepisy te mają dotyczyć przede wszystkim raportowania przez platformy sprzedażowe dochodów uzyskiwanych przez ich użytkowników.

Nowe obowiązki operatorów platform internetowych

Przepisy dyrektywy DAC7 mają objąć operatorów platform, czyli podmioty które udostępniają je innym użytkownikom (sprzedawcom).

REKLAMA

Operatorzy platform będą zobowiązani do przekazywania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach zawierające w szczególności ich dane identyfikując (m.in. nazwisko / nazwę przedsiębiorstwa sprzedawców, adres zamieszkania, NIP, KRS, VAT), informacje o transakcjach i dochodach uzyskiwanych przez sprzedawców, identyfikator rachunku finansowego oraz imię i nazwisko/firmę jego posiadacza czy państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu.

Kary za niewywiązywanie się z obowiązków

Operator platformy sprzedażowej podlega karze do 1 mln zł, jeśli nie wywiąże się z posiadanych obowiązków.

Karom podlegają również podmioty działające na rzecz operatora platformy, jeśli nie dopełnią one obowiązku stosowania zasad i procedur należytej staranności, przekazania Szefowi KAS odpowiednich informacji czy chociażby nieusunięcia w terminie nieprawidłowości, które zostały wskazane podczas kontroli. Kara dla tych podmiotów wynosi do 180 stawek dziennych, co może oznaczać grzywnę w wysokości ponad 10 mln zł, a jeśli operator platformy będzie poza terenem Unii Europejskiej, będzie możliwość cofnięcia nadanego indywidualnego numeru platformy, którego ponowne wydawanie wymaga zapłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 mln zł.

Implementacja przepisów

Przyjęte przepisy dotyczą podmiotów, których uznano za raportującego operatora platformy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Podmiot uznany za raportującego operatora platformy musi dokonać do 31 grudnia 2024 r. procedur należytej staranności dla sprzedawców, którzy w powyższym okresie byli zarejestrowani na platformie. Ponadto do 31 stycznia 2025 r. powinien on dokonać procedur sprawozdawczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo