Polski Ład a zmiana formy opodatkowania

Polski Ład - zmiana formy opodatkowania. Coraz mniej czasu pozostało tym przedsiębiorcom, którzy chcieliby dokonać zmiany w sposobie rozliczania się z fiskusem. Do kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania?

Polski Ład - zmiana formy opodatkowania

Od nowego roku na polskich przedsiębiorców spadły spore zmiany podatkowe – wszystko za sprawą wejścia w życie przepisów w ramach Polskiego Ładu. W 2022 roku mają oni do wyboru trzy formy opodatkowania – podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt. Warto w tym miejscu podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2022 roku z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy byli w ten sposób opodatkowani przed 2022 rokiem.

Co ważne, to właśnie od wybranej formy opodatkowania zależeć będzie ostateczny dochód danego przedsiębiorstwa. By zmniejszyć wysokość osiąganych w 2022 roku strat, wielu podatników czeka konieczność zmiany formy opodatkowania. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na to, jaką formę najlepiej wybrać. - Myśląc o tego typu zmianie należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Nie bez znaczenia są tu zarówno osiągany przychód, jak i koszty jego uzyskania. Warto także zastanowić się nad rodzajem ulg, z jakich chcemy skorzystać w danym roku. Ważne jest także, czy planujemy rozliczać się sami czy też może z małżonkiem oraz czy zamierzamy skorzystać z kwoty wolnej od podatku” – wylicza Teresa Warska, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.

Istotna jest również branża, w której działa dana firma – z ryczałtu na przykład nie mogą skorzystać te osoby, które w części bądź całości osiągają przychody z działalności w zakresie m.in. handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (wyjątek stanowi tu wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Przy wyborze formy opodatkowania znaczenie ma również wysokość składki zdrowotnej, której to na mocy nowych przepisów nie będzie już można odliczyć od podatku. Obecnie na zasadach ogólnych stanowić będzie ona 9 proc. dochodu. Z niższej wysokości składki zdrowotnej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy jako formę sposobu rozliczania się z fiskusem wybiorą podatek liniowy – tu bowiem jej wysokość będzie wynosić 4,9 proc. dochodu. Inaczej jednak wyglądać będzie kwestia wysokości składki zdrowotnej dla tych wszystkich, którzy zdecydują się na ryczałt. - Od 2022 roku składka zdrowotna u ryczałtowca będzie obliczana na podstawie jego rocznego przychodu. Składka wyniesie tu 9 proc. podstawy jej wymiaru i opierać się będzie na trzech stawkach: 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. złotych, 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 do 300 tys. złotych oraz 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. złotych – podkreśla Teresa Warska.

Zmiana formy opodatkowania - kiedy?

Do kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania? Tak naprawdę wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą jej dokonać, muszą się pospieszyć – osoby na karcie podatkowej mają czas wyłącznie do 20 stycznia 2022 roku. Z kolei ci przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybiorą podatek liniowy bądź ryczałt, na zmiany mają czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym to osiągnęli pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Zatem wskazana powyżej grupa, o ile w styczniu osiągnie przychód, będzie mieć czas na zmianę formy opodatkowania wyłącznie do 20 lutego 2022 roku.

Na koniec warto dodać, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania. Musi on jednak pamiętać, że po przekroczeniu terminu, jaki wskazuje ustawa, zmiana sposobu rozliczania się z fiskusem będzie możliwa dopiero w następnym roku. Co ważne, tego typu zmianę podatnik może dokonać jedynie raz w roku.