Stawki VAT. W przyszłym roku czeka nas reforma stawek VAT

Termomodernizacja domów. W Polsce co najmniej 160 tys. domów wielorodzinnych i ok. 4 mln jednorodzinnych wymaga termomodernizacji. W realizacji celu pomóc miała Długoterminowa Strategia Renowacji, która jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Tymczasem Polska cały czas nie przyjęła dokumentu.

Finansowanie wkładu własnego do kupna mieszkania jest jednym z tych elementów Polskiego Ładu, który najbardziej interesuje Polaków. Jednak okazuje się, że warunki do spełnienia znacznie ograniczają możliwości w kwestii znalezienie odpowiedniego mieszkania.

W 2022 roku wzrośnie do 30 tys. złotych kwota wolna od podatku w PIT, a próg, po przekroczeniu którego zapłacimy 32 proc. zostanie podniesiony do 120 tys. zł; nie będzie jednak można odliczyć od podatku składek zdrowotnych. Od 1 stycznia firmy będą mogły wystawiać e-faktury.

Zmiany warunków technicznych w 2022 r. mogą wpłynąć na wzrost kosztów budowy, co automatycznie przełoży się na wzrost cen mieszkań. Portal GetHome.pl przeanalizował przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, zwracając uwagę, na to, że niektóre z nich mogą wyświadczyć wilczą przysługę

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków magiczny czas. Większość z nich jest katolikami, a to w tej religii jedno z dwóch najważniejszych świąt w roku. Jak je spędzimy w tym roku? Z zachowaniem jakich tradycji?

System E – Toll dla samochodów osobowych. Ułatwienie? No właśnie głosy są podzielone. Bo działanie systemu pozostawia nieco do życzenia.

Podatek od niezrealizowanych zysków tzw. exit tax (podatek od wyjścia) został wprowadzony między innymi po to, aby przeciwdziałać praktykom unikania opodatkowania poprzez przenoszenie aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do krajów oferujących preferencje podatkowe, w sytuacjach gdy zmiany te dokonywane są w celu skorzystania z niższego opodatkowania transakcji sprzedaży przeniesionego majątku. Czy w takim razie wywóz maszyn poza granice celem wykonania usług w innym kraju, a następnie ich powrót podlegać będzie regulacjom exit tax?

15 grudnia zamknięte zostały m.in. kluby, dyskoteki, a także inne miejsca oferujące rozrywkę i rekreację w pomieszczeniach zamkniętych. – Nie zostaną one jednak bez pomocy – otrzymają wsparcie w formie jednorazowych dotacji do 5 tys. zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sprzedawcy detaliczni funkcjonują w coraz bardziej skomplikowanej i szybko zmieniającej się rzeczywistości przez co są zmuszeni błyskawicznie reagować na zmieniające się zachowania oraz oczekiwania klientów. Tradycyjny sposób sprzedaży, oparty na kontakcie z klientem tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym nie jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Jednak z badań Brother wynika, że nie wszystkie procesy zostały jeszcze zdigitalizowane – dwie trzecie (66%) przedsiębiorców informuje o istnieniu licznych manualnych oraz powolnych procesów, które można zautomatyzować, np. archiwizację dokumentów przyjęcia towaru oraz aktualizację metek i etykiet z cenami. Jednocześnie ponad połowa (57%) małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego twierdzi, że niepotrzebnie traci czas na zadania administracyjne, takie jak zbieranie danych, identyfikacja i archiwizacja. Są to procesy, które można zautomatyzować dzięki inteligentnym rozwiązaniom w miejscu pracy. Bez wprowadzenia tego typu rozwiązań aż połowa (51%) respondentów twierdzi, że często powiela swoje zadania w wielu niekompatybilnych ze sobą systemach.

Co czeka e-commerce w nowym roku? Wyjście na zagraniczne rynki, personalizacja produktów, headless e-commerce, wzrost znaczenia omnichannel - to tylko kilka tendencji, które będą dominować w nowym roku w e-commerce. Jakie będą trendy w 2022?

Użytkowanie wieczyste gruntu - do kiedy trzeba opłacić za 2022 rok?

Użytkowanie wieczyste gruntu. Zakończenie roku i rozpoczęcie nowego to nie tylko czas postanowień noworocznych, ale także finansowe rozliczenia. Każdorazowo sięgamy do pamięci bądź notatek za co i w jakim terminie powinniśmy uiścić roczne opłaty. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest jedną z nich. W minionym roku termin został jednak wyjątkowo przesunięty. Co z 2022 rokiem?