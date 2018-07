Rozliczanie VAT w działalności sezonowej

Wakacje to okres, w którym wielu podatników decyduje się na podejmowanie działalności sezonowej. W związku z tym mają oni wątpliwości, czy powinni się z tego tytułu rejestrować do VAT, czy muszą mieć kasę fiskalną oraz jakie stawki VAT zastosować do wykonywanych przez siebie czynności.