Polecamy książkę „Jeden na jeden – odważne rozmowy z pracownikami”

Przywództwo w akcji, czyli efektywnie zarządzaj poprzez rozmowę!

Rozmowa menedżerska to najskuteczniejsze i najszybciej działające narzędzie mogące spowodować pożądaną zmianę, o ile… zostanie dobrze przygotowana i przeprowadzona.

Inga Bielińska i Zofia Jakubczyńska to doświadczone trenerki i konsultantki, które od 2005 roku wspierają liderów w budowaniu efektywnych zespołów. Stąd w ich książce Jeden na jeden znajdziesz głównie rzeczywiste dialogi, praktyczne wskazówki oraz opisy doświadczeń polskich liderów, a wszystko to okraszone szerszym kontekstem teoretycznym, pozwalającym lepiej zrozumieć poruszane zagadnienia.

Dzięki lekturze tej książki zrozumiesz, na czym tak naprawdę polega bycie empatycznym liderem, który efektywnie realizuje cele biznesowe. Nauczysz się dawać odważną informację zwrotną, ukierunkowaną na zmianę. Będziesz miał okazję pracować z własnymi obawami związanymi z rozwojem swoich ludzi. Dowiesz się także, jak wpływać na pracownika, gdy przyjmuje postawę:

Daj mi, daj mi…

- awans,

- podwyżkę,

- szkolenia,

- ekskluzywne warunki pracy.

Postaraj się lepiej mną zarządzać.

Dbaj o mnie.

Nie przeszkadzaj mi w pracy.

Wyjątkowym elementem książki "Jeden na jeden" jest transkrypcja i praktyczna analiza ośmiu dialogów pomiędzy liderem i pracownikiem. Dowiesz się, dlaczego prezentowane rozmowy nie działają, choć niektóre z nich wykorzystują obiegowe narzędzia, oraz poznasz nowe możliwości bardziej skutecznego działania. Poza opisami problemów i komentarzami do dialogów w książce znajdziesz też studia przypadku, ćwiczenia służące autorefleksji i konkretne, praktyczne narzędzia do wdrożenia w pracy lidera, które pozwolą ci przekuć codzienne, trudne rozmowy z pracownikami w rozwój.

Trudne rozmowy są nieodłączną częścią pracy menedżera. Jak należy się do nich przygotować? Jak dobierać właściwe w danej chwili słowa? Jak osiągnąć to, czego się chce, a jednocześnie zachować dotychczasowy charakter relacji?

Przez lata obserwowałyśmy, jak modele rozmów, narzędzia i techniki kruszą się w starciu z rzeczywistością. Kierowane ciekawością szukałyśmy przyczyn i je znalazłyśmy. Nawet wprawni komunikacyjnie liderzy nie osiągają porozumienia ani swoich celów i nie budują sobie dobrej marki osobistej, gdy za gładkością werbalną ukryta jest nieodpowiednia postawa. Analizując rozmowy, które przytaczamy, zobaczysz, jak czasami niuanse decydują o tym, jak intencja jest odczytana przez drugą stronę i w jakim kierunku toczy się dalej rozmowa.

Książka składa się z trzech części. W pierwszej z nich poznasz wypracowane przez nas koncepcje dotyczące współczucia i empatii w pracy oraz ich wpływu na odważne rozmowy i działania. Druga część to zapisy realnych rozmów polskich liderów. Sugerujemy, byś czytając dialogi, zaczął od własnej próby analizy i znalezienia mocnych i ryzykownych fragmentów. My pokazujemy ci jedną z wielu opcji, naszą analizę, odwołującą się do tego, co przedstawiałyśmy w części pierwszej. Zanim przeczytasz proponowany przez nas alternatywny przebieg dialogu, wykonaj ćwiczenie, które umożliwia refleksję i jednocześnie przygotowanie się do rozmów z pracownikami. Dzięki temu będziesz miał okazję zderzyć swoje hipotezy z naszymi i w efekcie będziesz nabierał wprawy i odwagi. Część trzecia to narzędziownia, w której pokazujemy dodatkowe techniki i modele rozmów, które są przydatne w prowadzeniu odważnych interwencji liderskich.

Ta książka ma przede wszystkim charakter praktyczny. Chcemy cię zainspirować, ale zależy nam także na tym, abyś był aktywnym czytelnikiem. Zachęcamy cię do czytania z zaciekawieniem i dopasowywania tego, co proponujemy, do twojej rzeczywistości. Robimy to właśnie po to, by przedstawione w książce przykłady stanowiły dla ciebie trampolinę do twoich własnych odważnych interwencji liderskich.

Inga Bielińska

Partner zarządzający i założycielka Value Plus, gdzie odpowiada za relacje z klientami i superwizje zespołu. Aktywna zawodowo od 17 lat.

Zajmuje się rozwijaniem liderów w organizacjach poprzez programy coachingowe, mentoringowe i szkoleniowe. Jest certyfikowanym coachem ICF (PCC), certyfikowanym mentor coachem ICF i trenerem inspirowanym Non-Violent Communication. Zrealizowała ponad 1500 godzin coachingowych (coaching menedżerski, kreatywności, zespołów) i dwa razy tyle pracy trenerskiej. Pracowała dla branż: nowoczesnych technologii IT, wydawniczej, produkcyjnej, turystycznej.

Obecnie mieszka i pracuje w Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

Zofia Jakubczyńska

Partner zarządzający i założycielka Value Plus, gdzie odpowiada za relacje z klientami, tworzenie programów rozwojowych oraz operacyjne zarządzanie firmą. W roli trenera i coacha od 12 lat wspiera liderów w budowaniu efektywnych zespołów. Zajmowała się realizowaniem dużych projektów personalnych w jednej z największych instytucji finansowych w kraju. Początkowo specjalizowała się w pozyskiwaniu talentów, a następnie w programach rozwojowych dla organizacji. Następnie w spółce należącej do Pracuj Solutions, w roli Dyrektora ds. Programów Rozwojowych, kierowała pracą 12-osobowego zespołu coachów. Zrealizowała ponad 10 tysięcy godzin pracy w formie szkoleń, coachingów grupowych i indywidualnych skupiając się na tematyce przywództwa, przechodzenia przez zmiany, osobistej efektywności, zarządzania pracą zespołów i rozwiązywania konfliktów. Publikuje teksty m.in. w magazynie „Szef Sprzedaży”. Pracowała dla branż: finansowej, nowych technologii, rolnej, produkcyjnej, retail.

"Jeden na jeden – odważne rozmowy z pracownikami"

Inga Bielińska, Zofia Jakubczyńska

MT Biznes

Premiera książki: 28 września 2018 r.