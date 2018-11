Praca oparta na realizowaniu zadań

Pracownicy lubią pracę zadaniową

Myślenie zadaniowe na dobre wpisało się w sposób działania współczesnych ludzi. Na tyle, że przenoszą oni związane z nim schematy z pracy do życia prywatnego. A widząc ogłoszenia na Pracuj.pl, odnoszące się do stanowisk związanych z działaniem zadaniowym, bardzo chętnie na nie aplikują. Trudno się dziwić, ponieważ taka forma wykonywania obowiązków zawodowych wiąże się z szeregiem korzyści. Należą do nich między innymi:

Większa swoboda zarządzania własnym czasem,

Możliwość nieszablonowego działania,

Brak konieczności pracy na ośmiogodzinnym etacie.

Praca w systemie zadaniowym daje osobom ją wykonującym więcej swobody. Zamiast codziennie chodzić do biura, sami określają warunki, w jakich będą wywiązywać się z podjętych zobowiązań. Warto pamiętać, że z tą wolnością wiąże się odpowiedzialność. Pracownik sam musi bowiem zmotywować się do działania, co chociażby przy pracy w domu wcale nie jest takie łatwe. Generalnie jednak im bardziej się spręży i sprawniej wykona zadanie, tym szybciej będzie miał czas wolny. Spożytkuje go jak zechce, podczas gdy pracownicy w biurze będą musieli przeczekać do końca zmiany, nawet jeżeli z pracą uwinęli się o wiele szybciej.

Dla kogo zadaniowy czas pracy?

Przede wszystkim formuła ta powstała z myślą o przedstawicielach tak zwanych wolnych zawodów. Należą do nich chociażby reporterzy, graficy, dziennikarze, copywriterzy, ale również przedstawiciele handlowi. Oferty pracy obejmujące zadaniowy czas pracy skierowane są do osób, które swoje obowiązki albo muszą wykonywać poza siedzibą firmy, albo zwyczajnie mogą to robić, na przykład za pośrednictwem Internetu.

Praca zadaniowa oczami pracodawców

Pracodawcy cenią sobie możliwość indywidualnego określania zadań dla poszczególnych pracowników. Dzięki temu nie muszą organizować biura, a przynajmniej mogą wynająć mniejszą powierzchnię biurową. Płacą też nie za etat, ale wykonanie konkretnych zleceń, co często przekłada się na realne oszczędności. Przełożeni muszą jednak pamiętać, by zadaniowego czasu pracy nie mylić z nienormowanym czasem pracy, ponieważ są to dwa różne pojęcia. Ponadto obowiązki zlecane na dany dzień podwładni powinni wykonać w maksymalnie osiem godzin.

Zadaniowy czas pracy już teraz jest chętnie stosowany. W przyszłości jego znaczenie zapewne będzie się umacniać. Zwłaszcza że przynosi on korzyści zarówno pracodawcom, jak również zatrudnianym przez nich wolnym strzelcom. Analitycy przewidują, że w perspektywie najbliższych lat zwiększy się również odsetek ludzi pracujących w domu oraz poza firmą.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl