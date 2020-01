Jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek w 2020 r. na nowych zasadach

Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza plus – MDG+) wejdź na eSkladka.pl i skorzystaj z kalkulatora. Już teraz możesz obliczyć podstawę wymiaru składek według nowych zasad na okres od lutego do grudnia 2020 r.

Na stronie eSkladka.pl udostępniliśmy kalkulator do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Kalkulator jest dostosowany do obliczenia podstawy wymiaru zarówno na:

styczeń 2020 r. na starych zasadach MDG, zgodnie z którymi podstawa wymiaru składek uzależniona jest od przychodu

luty-grudzień 2020 r. na nowych zasadach MDG+, zgodnie z którymi podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu.

Jak obliczyć w kalkulatorze podstawę wymiaru na styczeń 2020 roku

Jeśli chcesz obliczyć podstawę na styczeń br., w kalkulatorze wybierz rok 2020 i miesiąc styczeń. Podaj także pozostałe dane tj. liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w 2019 r. oraz roczny przychód z działalności osiągnięty za 2019 r.

Jak obliczyć w kalkulatorze podstawę na okres luty-grudzień 2020 roku

Jeśli chcesz obliczyć podstawę na okres luty-grudzień br., w kalkulatorze wybierz rok 2020 i miesiąc luty (lub inny np. po wznowieniu działalności). Podaj także pozostałe dane tj. liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w 2019 r. oraz kwotę przychodu/dochodu dla danej formy opodatkowania w 2019 r.

Jak wykazać w dokumentach obliczoną podstawę - zasady składania dokumentów dot. MDG / MDG+ w 2020 r.

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym, dlatego że jako płatnik możesz mieć ustalone dwie podstawy wymiaru składek. Obliczoną w kalkulatorze podstawę musisz wykazać w dokumentach rozliczeniowych.

Jeśli korzystasz w styczniu 2020 r. z MGD (dotychczasowe zasady)

Jako płatnik składek, który zgłosił się do 8 stycznia 2020 r. do MDG, składasz w lutym (odpowiednio do 10 lub do 17 lutego) dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II wraz z kompletem dokumentów za styczeń 2020 r., oznaczonym nr z zakresu 1-39.

Jeśli chcesz kontynuować opłacanie niższych składek od lutego 2020 r., czyli skorzystać z „MDG plus” (nowe zasady)

Musisz wykazać nową podstawę wymiaru składek, która będzie obowiązywała Cię od lutego do grudnia 2020 r. (wraz z wysokością przychodu, dochodu i form opodatkowania) w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II oznaczonych numerem z zakresu 40-49.