Plusy i minusy pracy zmianowej

Plusy pracy zmianowej

Największym plusem pracy na zmiany uwzględniające porę nocną jest możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia, bowiem stawki nocne są lepiej płatne. Ponadto, wielu pracowników chwali możliwość pracy po zmroku. Twierdzą oni, iż obowiązki o tej porze są lżejsze, stres mniejszy, a czas szybciej płynie. Innym plusem takiego systemu jest dogodna możliwość rozplanowania innych obowiązków, o ile mamy wpływ na ustalanie zmian. W ten sposób możemy pogodzić wiele zadań, takich jak np. czas dla rodziny oraz realizowanie własnych pasji. W niektórych przypadkach może się okazać, iż dzięki systemowi zmianowemu mamy znacznie więcej czasu niż w przypadku standardowego formatu zatrudnienia. Widać to szczególnie, gdy pracujemy w systemie dwunastogodzinnym, kiedy to po tak długiej zmianie przysługuje nam jeden dzień przerwy. Dzięki takiemu rozwiązaniu o wiele łatwiej i korzystniej możemy zaplanować sobie np. urlop.

Minusy pracy zmianowej

Praca na kilka różnych zmian przede wszystkim negatywnie rozstraja nasz organizm. Ma to widoczne skutki zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy wpływu na to, kiedy pracujemy i jak długo trwa zmiana dzienna. Objawem tego mogą być kłopoty zdrowotne, uczucie zmęczenia i ciągłego niewyspania, kłopoty trawienne oraz przepracowanie. W dłuższej perspektywie praca zmianowa może prowadzić do licznych chorób zawodowych. W wielu przypadkach jest decydującym czynnikiem warunkującym zmianę pracy lub powoduje znaczne obniżenie skuteczności oraz wydajności. Najgorszą zmianą w takim systemie jest zmiana nocna, która wywołuje mnóstwo frustracji. Głównie przez fakt, iż pora ta przeznaczona jest do wypoczynku i regeneracji organizmu, a nie wykonywania pracy. Ponadto, czas wolny wynikający z pracy zmianowej „oddawany’ jest w sposób losowy. Oznacza to, iż możemy nie wykorzystać należycie czasu wolnego, gdyż np. w tym momencie urzędy są zamknięte, a nasze dzieci przebywają w szkole. Największy negatywny wpływ pracy zmianowej odczuje nasza rodzina i znajomi, z którymi bardzo trudno wówczas utrzymać kontakty.

