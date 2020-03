Przekazanie upominków w celu uhonorowania pracowników nie podlega opodatkowaniu PIT

Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która postanowiła przekazać swoim pracownikom upominki z okazji przejścia na emeryturę bądź jubileuszu pracy. Prezenty miały być przekazywane w postaci zegarka, złotego medalu bądź złotej monety okolicznościowej, zaś ich nabycie przez spółkę miało nastąpić ze środków obrotowych. Jednocześnie upominki nie stanowiły wyrazu dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę ani nie były elementem wynagrodzenia.

Na tym tle spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytała, czy wręczane przez nią prezenty będą stanowić dla pracowników przychody ze stosunku pracy i czy w związku tym jako płatnik PIT będzie musiała pobrać zaliczki na podatek dochodowy.

reklama reklama



Prezentując własne stanowisko, spółka wskazała, że prezenty przekazywane pracownikom, stanowiące formę gratulacji, powinny być traktowane jako darowizna, a nie przychód ze stosunku pracy. Skoro bowiem spółka zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz pracowników kosztem swojego majątku i nie występuje ekwiwalent ze strony obdarowanego, to tym samym mamy do czynienia z umową darowizny. A skoro tak, to przekazane upominki podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn i jako takie są wyłączone z opodatkowania PIT. Tym samym, spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska spółka przywołała szereg interpretacji indywidualnych.

Organ w całości uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Katarzyna Narejko

Źródło: taxonline.pl

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz