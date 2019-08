Jak ustalić cenę nabycia samochodu na zagranicznym portalu aukcyjnym na potrzeby procedury VAT marża

PROBLEM

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) dokonuje zakupu samochodu na zagranicznym portalu aukcyjnym w drodze licytacji. Samochód ten stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o VAT. W momencie wygranej aukcji Przedsiębiorca otrzymuje dokument potwierdzający zakup samochodu, zawierający następujące pozycje: samochód, opłata aukcyjna, opłata za obsługę aukcji, przygotowanie pojazdu do wysyłki oraz transport (w przypadku gdy Przedsiębiorca zamówi transport przez portal aukcyjny). Następnie, po dokonaniu płatności na konto wskazane w tym dokumencie, Przedsiębiorca otrzymuje rachunki - rachunek dotyczący korzystania z aukcji i rachunek dotyczący zakupu pojazdu oraz dokumentów i odbioru. Rachunki te są wystawione przez różne podmioty, posiadające odmienne numery NIP. Zdarza się, że Przedsiębiorca zamawia również transport nabywanego samochodu do Polski, potwierdzony fakturą wystawioną przez ten sam podmiot, który wystawił Przedsiębiorca wcześniejszy rachunek dotyczący opłaty za aukcję. Podmiot wskazany jako sprzedawca na rachunku dotyczącym zakupu pojazdu różni się w zależności od kraju, z którego pochodzi samochód. Poza rachunkiem za nabycie samochodu od zbywcy pojazdu nie są wystawiane inne dokumenty (faktura za transport, opłata aukcyjna oraz przygotowanie dokumentacji są wystawiane przez inne podmioty). Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT za kwotę nabycia można uznać - oprócz rachunku wystawionego za nabycie samochodu na portalu aukcyjnym - również opłaty aukcyjne, opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji i transportu samochodu z miejsca postoju u kontrahenta do miejsca siedziby firmy Przedsiębiorcy?

RADA

Ustalając kwotę nabycia samochodu, Przedsiębiorca powinien uwzględnić kwotę wynikającą wyłącznie z rachunku za ten samochód, która jest należna sprzedawcy tego pojazdu, bez uwzględnienia kwot wynikających z faktur za transport, opłatę aukcyjną, opłatę za obsługę aukcji oraz przygotowanie dokumentacji, które są należne innym podmiotom niż pierwotny sprzedawca samochodu.

