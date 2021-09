Wpływ chińskich świąt jesiennych na import z Chin

Import z Chin. Jeśli planujemy sprowadzanie towaru z Chin w okresie jesiennym warto wziąć pod uwagę przypadające na ten okres święta obchodzone przez Chińczyków.

Święta i dni wolne w Chinach

Ze względu na to, że powszechnie uważamy Chiny za potęgę w zakresie eksportu, nie myślimy o tym, że obywatele tego kraju również potrzebują czasu na odpoczynek, a tym bardziej, o tym w jaki sposób wpływa to na chińską gospodarkę, jak również import i transport z Chin. Święta oraz dni wolne w Chinach są jednak rozłożone zupełnie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Przy okazji świąt najważniejszych dla narodu chińskiego, Chińczycy otrzymują nawet do 10 dni przerwy. Staje się wówczas oczywistym, że w tym okresie następuje zastój w chińskich fabrykach i portach.

Na okres jesieni przypadają dwa właśnie tego rodzaju święta; Święto Środka Jesieni, obchodzone piętnastego dnia ósmego miesiąca kalendarza księżycowego, czyli mniej-więcej w terminie od połowy września do początku października (w tym roku 21 września) oraz Święto Narodowe przypadające zawsze na dzień pierwszego października.

Święto Środka Jesieni

Drugie najważniejsze tradycyjne święto dla Chińczyków, zaraz po Chińskim Nowym Roku, którego obchody przypadają zawsze na noc pełni księżyca i to właśnie wokół niego obraca się cała uroczystość. Tego dnia Chińczycy składają ofiary księżycowi, na którym, zgodnie z legendą, mieszka kobieta o imieniu Chang’e, oddzielona od swojego męża, który to w rozpaczy po stracie ukochanej rozpoczął ową tradycję. Jednym z najważniejszych punktów obchodów jest uroczysta kolacja spożywana z rodziną. Właśnie z tego względu w okresie poprzedzającym Święto Środka Jesieni Chińczycy otrzymują nawet do 10 dni wolnych od pracy.

Ponieważ Chiny obejmują obszar ponad 9,5 mln kilometrów kwadratowych, a większość pracowników fabryk to migranci z oddalonych nawet o 5 tys. kilometrów regionów wiejskich, podróż z obszarów zurbanizowanych do rodzinnych miast może zajmować nawet około 4-5 dni. Zdarzają się również sytuacje, w których robotnicy podczas przerwy podejmują decyzję o rezygnacji z pracy i nigdy nie wracają do fabryk. W związku z ilością podróżnych nie zaleca się również odbywania podróży służbowych w tym okresie z powodu przepełnionych dworców i problemów z nabywaniem biletów, zarówno kolejowych, jak i lotniczych.

Święto Narodowe w Chinach

Jedno z najważniejszych świąt publicznych w Państwie Środka, upamiętniające proklamację Chińskiej Republiki Ludowej przez Mao Zedonga w 1949 roku, po wygraniu wojny domowej i przejęciu władzy przez komunistów. Choć przypada tylko na dzień 1 października, obchodzone jest aż do 7, a okres ten nazywa się „Złotym Tygodniem”, podczas którego chińskie fabryki nie pracują.

Choć najważniejszym punktem celebracji jest uroczysta parada Chińskich Sił Zbrojnych i przegląd wojsk, mieszkańcy Chin chętnie korzystają z wolnego tygodnia podróżując i odwiedzając wszelkiego rodzaju atrakcje, co znacząco wpływa na wzrastające w tym okresie ceny hoteli, jak również popularność miejsc turystycznych. Należy również liczyć się ze znacznymi opóźnieniami w transporcie morskim, przede wszystkim ze względu na przygotowania importerów na kolejny rok, co oznacza ogromne zamówienia i natłok towarów, a co za tym idzie, wzrastające ceny przewozu. Ponadto, chińskie fabryki przed świątecznym przestojem często działają ze zmniejszoną liczbą pracowników lub wykonują zamówienia pospiesznie, aby zdążyć przed świętami. Z tego względu w okresie natężonych zamówień zawsze należy pamiętać o szczególnej ostrożności i przeprowadzaniu kontroli jakości towaru, aby upewnić się, że towar nie jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.

Chińskie święta jesienne a transport z Chin

Planując transport z Chin należy planować dostawy z dużym wyprzedzeniem. Sama dostawa bez opóźnień zajmuje około dwóch miesięcy, a w okresach świątecznych ten czas może wydłużyć się nawet dwu- lub trzykrotnie, szczególnie przed komercyjnymi świętami, kiedy to Chiny zwiększają własny eksport, aby pozbyć się wyprodukowanych wcześniej towarów, co wpływa również na zwiększenie kosztów transportu. Dlatego właśnie planując zamówienia na lato należy wziąć pod uwagę, że najprawdopodobniej otrzymamy je zimą, a zamawiając zimą (Chińczycy obchodzą wtedy Nowy Rok) lub jesienią musimy liczyć się także z dodatkowymi kosztami transportu. Warto również pamiętać o dobraniu odpowiednich warunków Incoterms 2020, aby mieć kontrolę nad procesem transportu towaru.