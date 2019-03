Poradnik przedsiębiorcy: Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt firmowy?

Sposoby udzielania firmowych kredytów bankowych reguluje w Polsce prawo bankowe. Zgodnie z nim w umowie kredytowej powinno zostać jasno określone:

oznaczenie stron umowy,

kwota i waluta kredytu,

cel, na który kredyt został udzielony,

zasady i termin spłaty kredytu,

wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Z punktu widzenia codziennego funkcjonowania firmy i konsekwencji, jakie niesie za sobą kredyt najważniejsze są dwa punkty: forma zabezpieczenia i koszty kredytu.

Forma zabezpieczenia

W przypadku kredytów firmowych bank może oczekiwać majątkowego lub osobistego zabezpieczenia pożyczki. Wśród form majątkowych znajdują się m.in.: blokada środków na rachunku, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, kaucja, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka na nieruchomości. Do osobistych form zabezpieczenia kredytu zalicza się z kolei gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, poręczenie wekslowe, zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu w ustalonych terminach płatności, poręczenie według prawa cywilnego, cesję wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych firmy czy weksel własny in blanco. Myśląc o kredycie firmowym warto pamiętać o tym, że oferta banków skierowana do firm cechuje się dużą elastycznością również w przypadku możliwych do zastosowania zabezpieczeń.

Koszty kredytu

Ten etap niewiele różni się od kredytów indywidualnych. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, jakie są całościowe koszty kredytu. Składa się on również ze stawki WIBOR oraz ustalanej indywidualnie i podlegającej negocjacji marży. Do tego mogą dochodzić dodatkowe opłaty i prowizje, czyli m.in. koszty rozpatrzenia wniosku czy opłaty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Kredyt firmowy, podobnie jak indywidualny, można zawiesić. Przed podpisaniem umowy warto się upewnić, czy bank,

w którym planujemy wziąć kredyt, daje taką możliwość i czy pobiera z tego tytułu opłaty.

Należy pamiętać również, że w przypadku kredytu firmowego wiele zależy od naszej historii kredytowej.

Artykuł Partnerski