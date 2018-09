Pożyczka na rozwój dla małych firm - wnioski do 5 listopada 2018

Polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie PARP prowadzone w ramach programów operacyjnych ze środków unijnych, programów krajowych, a od 27 lipca także środków budżetu państwa z pilotażowego programu „Pożyczka na rozwój”.

Adresatami programu są przedsiębiorcy z sektora małych firm oraz mikroprzedsiębiorstwa poszukujące kapitału na rozszerzenie swojej oferty, a także jakości dostępnych w niej produktów, zwiększenie efektywności produkcji oraz modernizację parku maszynowego. Wystarczy, że prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej dwóch lat.

Pożyczka na rozwój

Termin składania wniosków: od 27 lipca do 5 listopada 2018 r.

Kwota pożyczki: od 100 tys. zł do 500 tys. zł.

Oprocentowanie stałe: od 2,5% od 6%

Ocena wniosków prowadzona jest na bieżąco.

Nawet 500 tys. zł na 2,5% rocznie

Beneficjenci programu mogą otrzymać pożyczkę w wysokości od 100 do 500 tys. zł na inwestycję w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia. Jeżeli wymaga tego projekt, środki mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Tym co wyróżnia „Pożyczkę na rozwój” jest atrakcyjne oprocentowanie (stała stopa). W zależności od wyniku oceny kondycji finansowej wnioskodawcy i przedstawionej formy zabezpieczenia spłaty, może to być nawet 2,5% w skali roku (maksymalnie 6%). Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata lub 2 lata, jeśli firma działa krócej. Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do 9 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 20% kwoty pożyczki.

Bonus za sumienność

Dodatkowym atutem dla pożyczkobiorców jest bonus za zrealizowanie całego projektu zgodnie z umową i opisem przedstawionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 90% pożyczki zgodnie z harmonogramem (lub wcześniej), przedsiębiorca uzyskuje dotację w wysokości 10% wartości pożyczki (maksymalnie 40 tys. zł).

Wnioski w programie „Pożyczka na rozwój” należy składać przez Generator Wniosków na stronie PARP. Ich ocena odbywa się raz w miesiącu i obejmuje aplikacje złożone do piątego dnia danego miesiąca.