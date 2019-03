Leasing po nowemu 2019

Do tej pory, przedsiębiorcy korzystający z leasingu operacyjnego, mogli uznawać całą ratę leasingową jako koszt uzyskania przychodu, niezależnie od wartości leasingowanego pojazdu oraz sposobu jego wykorzystywania- wyłącznie do celów służbowych lub w charakterze mieszanym. Firmy miały również możliwość odliczania całości kosztów eksploatacyjnych auta. Jedynie w przypadku podatku VAT istniały ograniczenia- przedsiębiorcy mogli odliczyć 100% podatku VAT od rat leasingowych w przypadku wykorzystywania pojazdów wyłącznie do celów służbowych, co wiązało się z koniecznością dokumentowania przebiegu pojazdu poprzez prowadzenie ewidencji. W przypadku użytkowania w charakterze mieszanym, czyli do celów służbowych oraz prywatnych- istniała możliwość odliczania 50% podatku VAT.

Nie tylko leasing

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zmiany przepisów dotyczą zarówno samochodów osobowych w leasingu operacyjnym, ale również nabywanych za gotówkę i w ramach umowy najmu czy dzierżawy.

Koszty eksploatacyjne i ubezpieczeniowe



Paliwo

Oleje i inne płyny eksploatacyjne

Serwis samochodu

Przeglądy i naprawy

Części zamienne

Opony

Opłaty za parkingi i autostrady

Jeśli chodzi o koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń samochodów osobowych, nie zostały one objęte limitem, ponieważ nie są zaliczane do kosztów eksploatacyjnych. W tym zakresie istnieje odrębna regulacja:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zaliczamy w koszty w całości, niezależnie od wartości pojazdu

Ubezpieczenia dobrowolne (np. Autocasco, ubezpieczenie straty finansowej GAP)- może zostać zaliczone w całości, pod warunkiem, że wartość samochodu na polisie ubezpieczeniowej nie przekracza limitu 150 tys. zł

Ubezpieczenie dobrowolne- może zostać zaliczone proporcjonalnie w zależności od wartości samochodu na polisie, jeśli wartość ta przekracza 150 tys. zł

Zasada proporcjonalności rozliczania kosztów

Zmiany wprowadzone ustawą wciąż budzą wątpliwości i bywają niejasne, zwłaszcza w przypadku zasady proporcjonalności rozliczania kosztów. Poniższe przykłady obrazują mechanizm działania zasady w przypadku leasingu operacyjnego.

Celem ustawodawcy, podczas prac nad projektem ustawy było zrównanie leasingu z innymi formami nabycia samochodu osobowego. Zostało to wprowadzone przez ujednolicenie limitu- kwalifikowania kosztów leasingu operacyjnego do kwoty 150 tys. zł oraz zwiększenie kwoty amortyzacji możliwej do odliczenia- również do kwoty 150 tys. zł. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku finansowania zakupu nowego samochodu leasingiem operacyjnym, istnieje możliwość szybszego rozliczenia go w kosztach, aniżeli w przypadku jego zakupu. Z czego to wynika? Kupując nowy samochód osobowy przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji, możemy całość kosztów rozliczyć w ciągu 5 lat (20% rocznie). W leasingu operacyjnym natomiast, możemy rozliczyć całość kosztów w okresie 3 lat, oczywiście, jeśli mieścimy się w limicie 150 tys. zł w obu przypadkach.

Leasing samochodów osobowych nadal pozostaje atrakcyjną formą finansowania. Ważne jest, aby każdorazowo przeanalizować indywidualnie potrzeby oraz możliwe korzyści, rozpatrując różne warianty nabycia samochodu osobowego.

Autor: Katarzyna Hoffmann, Dyrektor Sieci Zewnętrznej Aureus