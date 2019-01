Pożyczka leasingowa - alternatywa dla kredytu lub leasingu

Pożyczka leasingowa - co ją charakteryzuje?

Pierwszą jej cechą charakterystyczną jest fakt, że jest ona udzielana przez firmy leasingowe. Zamiast więc udawać się do banku - tak jak w przypadku tradycyjnej pożyczki lub kredytu - możemy udać się do takiej instytucji jak PKO Leasing czy Getin Leasing lub też inne, popularne firmy leasingowe. Jeśli chodzi o celowość takiej pożyczki oraz to, na co możemy ją przeznaczyć, to ogólnie rzecz biorąc mogą to być różnego rodzaju środki trwałe, a więc maszyny i urządzenia, różnego rodzaju pojazdy osobowe lub ciężarowe, a także sprzęt IT.

Z pewnością warto wiedzieć, że procedura udzielania pożyczki leasingowej jest dość zbliżona do tej, jaką znamy z tradycyjnego leasingu. Wynika to z prostego faktu, że to te same instytucje oferują oba produkty. Pocieszające może być jednak na przykład to, że taką pożyczkę uda się nam otrzymać znacznie szybciej niż w przypadku, kiedy staralibyśmy się o tradycyjny kredyt. Dodatkowo możemy też liczyć na znacznie mniej restrykcyjne warunki, jakie trzeba spełnić pod kątem zdolności finansowej, aby taką pożyczkę otrzymać.

Kolejną cechą charakterystyczną tego produktu jest czas, na jaki taka pożyczka jest udzielana, a konkretniej - czas bardzo elastyczny. Nie ma tutaj ograniczeń co do tego, ile taką pożyczkę mamy spłacać, oferty mogą być zróżnicowane i zależne od konkretnego pożyczkodawcy. Jest to sytuacja odmienna od tej, jaką znamy z tradycyjnego leasingu, chociażby leasingu operacyjnego, gdzie trzeba zachować odpowiedni okres trwania umowy wynikający z przepisów prawa. Szacuje się, że pożyczka leasingowa może zostać zawarta na okres od 6 miesięcy aż do 6-7 lat.

Co na pewno warto jeszcze wiedzieć na temat pożyczki leasingowej?

Chociażby to, że zaciągając taką pożyczkę i finansując zakup maszyn czy też pojazdów to pożyczkobiorca jest ich właścicielem, a nie firma leasingowa. W takim przypadku osoba zaciągająca pożyczkę dokonuje amortyzacji przedmiotu, który zakupi i jednorazowo może odliczyć podatek. Warto też mieć świadomość tego, że do kosztów podatkowych można zaliczyć jedynie część odsetkową takiej pożyczki. Niestety, zaciągnięcie takiej pożyczki obniża zdolność kredytową przedsiębiorstwa. To, co z pewnością różni ratę pożyczki leasingowej od zwykłego leasingu to fakt, że do rat pożyczki nie jest doliczany VAT, co skutkuje mniejszymi ratami. O taką pożyczkę może się starać każda firma.

Podsumowując, pożyczka leasingowa jest sensowną alternatywą dla tradycyjnego kredytu, a także dobrze wszystkim znanego leasingu. W wielu przypadkach może okazać się dla przedsiębiorcy rozwiązaniem najbardziej korzystnym, dobrze jest więc mieć na uwadze, że istnieje taka możliwość finansowania inwestycji. Taka forma pożyczania może być interesująca na przykład dla firm niebędących płatnikami VAT, rolników czy też przedsiębiorstw, które ubiegają się o dotacje.

