Zakładanie własnej działalności gospodarczej to ważny krok w życiu każdego przyszłego przedsiębiorcy. Jednym z kluczowych etapów tego procesu jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W poniższym artykule znajdziesz najważniejszych informacji o CEIDG.

rozwiń >

Co to jest CEIDG i do czego służy?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli planujesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG. Rejestr ten służy do gromadzenia i udostępniania informacji o przedsiębiorcach, co ułatwia prowadzenie działalności oraz współpracę z innymi podmiotami.

Kto musi się wpisać do CEIDG?

Do CEIDG muszą się zarejestrować osoby, które:

prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,

są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Jakie firmy są w CEIDG?

W rejestrze CEIDG znajdują się wpisy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Obejmuje to zarówno małe firmy jednoosobowe, jak i większe przedsiębiorstwa działające w różnych branżach.

Jakie dane są potrzebne do CEIDG?

Przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku o wpis do CEIDG przygotuj:

Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, PESEL (jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany), wszystkie posiadane obywatelstwa.

Dane dotyczące działalności: numer NIP i REGON (jeśli zostały nadane), adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością, nazwę działalności gospodarczej (musi zawierać twoje imię i nazwisko), nazwę skróconą, kody PKD, liczbę pracowników, datę rozpoczęcia działalności, informacje o ubezpieczeniu oraz dane urzędu skarbowego.

Jak złożyć wniosek do CEIDG? Krok po kroku

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, musisz się tam zarejestrować. Jak to zrobić krok po kroku?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek przez Biznes.gov.pl

Krok 1: Wejdź na stronę główną Biznes.gov.pl i wybierz usługę "Zarejestruj działalność gospodarczą".

Krok 2: Zaloguj się przez Login.gov.pl, korzystając z profilu zaufanego lub e-dowodu. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta.

Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora - zaznacz odpowiednie opcje lub wprowadź wymagane dane. System sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

Krok 4: Podpisz wniosek profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. Jeśli chcesz złożyć równocześnie zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub zgłoszenie VAT-R, po wypełnieniu wniosku CEIDG wybierz przycisk “Chcę kontynuować” i wypełnij właściwe pola.

Wniosek przez stronę banku

Niektóre banki oferują możliwość złożenia wniosku online przez swoją platformę bankowości internetowej. Są to m.in.:

PKO BP (serwis iPKO)

Bank Pekao S.A.

mBank

ING

Santander Bank Polska

Millennium

Pamiętaj, że korzystając z tej metody zarejestrujesz jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS czy jako podatnik VAT, musisz załatwić oddzielnie.

Wniosek w urzędzie

Krok 1: Udaj się do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Krok 2: Masz trzy sposoby przygotowania wniosku:

Wypełnij kreator wniosku online, wyślij go bez podpisu elektronicznego i odbierz kod do podpisania wniosku w urzędzie. Wypełnij formularz dostępny w urzędzie i podpisz go własnoręcznie. Pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie.

Jeśli chcesz złożyć równocześnie zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub zgłoszenie VAT-R, zaznacz odpowiednie pozycje w kreatorze.

Wniosek listem poleconym

Możesz również wysłać wypełniony wniosek listem poleconym. W takim przypadku musi być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Ważne Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować

Ile wynosi opłata za wpis do CEIDG?

Wpis do CEIDG jest bezpłatny. Nie musisz ponosić żadnych opłat związanych z rejestracją swojej działalności w tym rejestrze.

Jak długo czeka się na wpis do CEIDG?

Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Czy w CEIDG jest forma opodatkowania?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to nie tylko rejestr przedsiębiorców, ale także narzędzie, które umożliwia zgłaszanie różnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z ważniejszych elementów, które można zgłosić podczas składania wniosku o wpis do CEIDG, jest forma opodatkowania.

Podczas składania wniosku o wpis swojej działalności do CEIDG masz możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego formy opłacania podatku dochodowego. To ważne, ponieważ wybór odpowiedniej formy opodatkowania może mieć istotny wpływ na koszty prowadzenia działalności oraz na sposób rozliczania się z fiskusem.

Polecamy: PODATKI 2023. Praktyczny komplet wiedzy o zmianach w podatkach. Sprawdź ofertę specjalną

Czy CEIDG zgłasza do ZUS?

Jako przedsiębiorca masz obowiązek zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jako ubezpieczony. W tym celu, podczas wypełniania wniosku CEIDG, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pola. Co więcej, możesz również zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, pracowników twojej firmy oraz ich rodziny. Dla osób prowadzących działalność rolniczą istnieje możliwość złożenia oświadczenia dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Czy trzeba podawać numer konta w CEIDG?

W CEIDG podaje się również informacje o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do informowania o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z twoją działalnością. Dzięki temu zapewnisz przejrzystość finansową oraz ułatwisz ewentualne kontrole.

Jak udzielić pełnomocnictwa w CEIDG?

W przypadku gdy chcesz, aby twoje sprawy były załatwiane przez pełnomocnika, CEIDG daje ci taką możliwość. Wystarczy złożyć wniosek o opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku. Ważne jest, aby pamiętać, że opublikowanie takiej informacji jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Jednakże, pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie uprawnia do działania w sprawach podatkowych.

Podsumowując, rejestracja w CEIDG to kluczowy etap zakładania własnej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że dokładne przygotowanie się do rejestracji firmy to klucz do sprawnego przejścia przez cały proces.