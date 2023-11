„Promocja marki innowacyjnych MŚP". Nabór wniosków do 30 listopada 2023 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP” jest przeznaczony dla firm MŚP z wybranych sektorów, które prowadzą swoją działalność na obszarze Polski i chcą ją rozszerzyć o rynki międzynarodowe. PARP udzieli wsparcia tym podmiotom, które planują: udział w wydarzeniach targowych w celu promowania własnej marki produktowej i Marki Polskiej Gospodarki, wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem w targach lub konferencjach w charakterze zwiedzającego, czy kampanie promocyjne związane z udziałem w wydarzeniach targowych, a odbywające się w elektronicznych mediach masowych.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada br. Wsparcie PARP w konkursie wyniesie do 50% wartości projektu, a środki dostępne w naborze to aż 155 mln zł. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wpisują się w jeden z następujących sektorów gospodarki, mogą wziąć udział w konkursie:

sektor medyczny i farmaceutyczny,

sektor budowy i wykańczania budowli,

sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,

sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),

sektor IT/ICT,

sektor przemysłu kreatywnego,

sektor kosmetyczny,

sektor maszyn i urządzeń,

sektor meblarski,

sektor motoryzacyjny,

sektor pojazdów szynowych,

sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,

sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,

sektor lotniczo-kosmiczny,

sektor spożywczy.

Wsparcie nowoczesnej gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014–2020.

W ramach blisko 8 mld euro dostępnego budżetu realizuje cele, takie jak: wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz kierowanie gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

Więcej informacji o programie FENG znajduje się na stronie internetowej https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/