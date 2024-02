Bezpieczeństwo w Internecie i rewolucja dla przedsiębiorców działających w sieci. Nowość: akt o usługach cyfrowych (DSA) już w mocy

Koniec z hejtem w Internecie, przemocą i pornografią dziecięcą - są jednolite unijne przepisy

Obowiązują już procedury usuwania nielegalnych treści z Internetu. Co ważne, te procedury są jednolite dla całej UE. Zapewni to większe bezpieczeństwo i transparentność przepisów. Zmiany są ważne, ponieważ dotychczas w zasadzie każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy. Aktualnie, każdy kraj będzie musiał znowelizować czy też na nowo stworzyć regulacje, które będą dostoswane do przepisów UE. To rewolucyjne zmiany dla osób i przedsiębiorców działających w sieci na terenie całej UE. Platformy internetowe, będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.

Ochrona danych osobowych w DSA uzupełnia ochronę z RODO - koniec z profilowaniem w celach reklamowych

Dane osobowe i dane wrażliwe też będą chronione w siebie. Rzecz jasna DSA nie narusza postanowień RODO, ale niejako uzupełnia jego treści. Dodatkowe rozwiązania mają jeszcze lepiej chronić użytkowników Internetu. Platformy internetowe nie mogą wykorzystywać danych osób nieletnich i wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych.

Trzeba wprowadzić zasady dot. moderacji treści w Internecie - nowy obowiązek dla przedsiębiorców

Unijna regulacja DSA wprowadza przepisy, które wskazują, że platformy mają udostępniać informacje na temat swoich zasad moderacji treści oraz działania algorytmów. Takie rozwiązanie prawne sprawi, że użytkownik może dowiedzieć się, jak ocenianie są treści i jak działają platformy. Będzie miał też łatwiejszą drogę do ewentualnego odwołania się.

Moderowanie treści w Internecie - użytkownik ma prawo odwołania się, będzie trzeba podać uzasadnienie dla usunięcia treści czy zablokowania

DSA reguluje zagadnienie kontroli nad sposobem moderowania treści przez platformy. Dotychczas nie obowiązywały takie regulacje. Spowoduje to: sprawne usuwanie nielegalnych treści w Internecie. Niemniej jednak z drugiej strony użytkownikom będzie przysługiwała ochrona - prawo odwołania się od decyzji platformy (w ramach wewnętrznej procedury platformy). Użytkownik, którego treść została usunięta lub zablokowana, powinien otrzymać od platformy uzasadnienie tej decyzji. Będzie należało również wprowadzić przejrzystość reklam internetowych.

Audyty u przedsiębiorców

Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw niektóre obowiązki, takie jak raportowanie czy audyty zewnętrzne, mogą nie być tak restrykcyjne jak dla większych platform internetowych. Celem takiego rozwiązania jest złagodzenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla mniejszych przedsiębiorstw.

Bezpieczeństwo w sieci - jak się chronić

Rozporządzenie wskazuje na takie ważne zagadnienia jak"