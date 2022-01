Czyste powietrze: złożono ok. 400 tys. wniosków

Program "Czyste powietrze" to ok. 400 tys. wniosków, dzięki którym uda się wyeliminować ponad 10 proc. przestarzałych pieców grzewczych. Jeśli utrzymamy tempo to zrealizujemy cel programu, czyli wymianę około 3 mln kopciuchów - przekazał prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Program "Czyste powietrze" czyli wymiana "kopciuchów"

Program "Czyste powietrze" ruszył we wrześniu 2018 roku i ma być realizowany przez 10 lat. Jego cel to wsparcie wymiany przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, tak aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog, a także wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

"Program zakłada, że w ciągu dekady pomoc trafi do około 3 mln domów jednorodzinnych, co ma doprowadzić do zdecydowanego ograniczenia niskiej emisji. Obecnie zbliżamy się do 400 tys. wniosków o dotacje, co oznacza wymianę ponad 10 proc. przestarzałych pieców. Tygodniowo do Wojewódzkich Funduszy trafia ponad 4 tys. wniosków co rocznie może dać 250 tys. Liczymy na wzrost tej liczby poprzez rozszerzenie programu o ofertę adresowaną do beneficjentów w trudnej sytuacji materialnej. Przewidujemy też szersze wykorzystywanie ścieżki bankowej" - przekazał Chorowski.

Program "Czyste powietrze" od 30 do 37 tys. zł pomocy na wymianę pieca

Obecnie program "Czyste powietrze" rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji - na dwie kategorie. W pierwszej części to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla takiej grupy osób przewidziana jest dotacja podstawowa do 30 tys. zł. Druga część programu z podwyższonym poziomem dofinansowania jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gosp. jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja – nawet do 37 tys. zł.

Program "Czyste powietrze". W 2022 dofinansowanie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych

W nowym roku uruchomiony zostanie trzeci komponent z najwyższym poziomem dofinansowania wynoszącym do 90% kosztów kwalifikowanych- skierowany do osób najuboższych.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała PAP, że dla tej grupy beneficjentów maksymalna bezzwrotna dotacja wyniesie do 69 tys. zł. Pomoc w takiej wysokości przysługiwać będzie dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

"Program dla najuboższych umożliwi wymianę źródła ciepła i dokonanie termomodernizacji ze zminimalizowanym wkładem własnym. Nowa oferta pozwoli dotrzeć do ludzi, których nie stać na taką inwestycję" - podkreślił szef NFOŚiGW.

Chorowski pytany również o komponent bankowy - kilka banków udziela kredytów Czyste pwietrze z dotacją NFOŚiGW - poinformował, że od startu tej ścieżki, czyli od 6 lipca 2021 r. banki udzieliły ok. 700 takich kredytów.

"Na razie kredyt oferuje kilka banków (Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Bank BPS oraz pierwszych 50 banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS - PAP) i liczymy, że kolejne instytucje włączą się do programu. Im więcej będzie banków, tym lepsze powinny być warunki dla beneficjentów i większa będzie popularność kredytów. Ścieżka bankowa będzie tym samym w sposób naturalny nabierać jeszcze większego tempa" - wskazał prezes NFOŚiGW.

Fundusz rozmawia także z dwoma największymi polskimi bankami Pekao S.A. i PKO BP, aby włączyły się do "Czystego powietrza".

Zdaniem prezesa Funduszu połączenie wymiany pieca z inwestycją termomodernizacyjną, z dopłatą NFOŚiGW - szczególnie teraz kiedy rosną ceny energii elektrycznej i gazu - staje się coraz bardziej opłacalne dla beneficjenta.

"Program zakłada zwrot 100 proc. kosztów za audyt energetyczny, który wskazuje potrzeby budynku w zakresie termomodernizacji. Warto wykorzystać tę szansę. Dobrze ocieplony budynek zużywa znacznie mniej energii, a tym samym więcej pieniędzy pozostaje w budżecie gospodarstw domowych. To oszczędność energii jest najlepszym sposobem na uniknięcie skutków wysokich cen jej nośników. Kompleksowa termomodernizacja znacznie ograniczy koszty ogrzewania, co jest szczególnie istotne przy wzroście cen za paliwo i energię" - przekonuje Chorowski.

Dodał, że w związku ze wzrostem taryf gazowych Narodowy Fundusz w nowym roku dużą wagę przyłoży do promowania termomodernizacji. "Będziemy starali się wprowadzić dodatkowe zachęty w programie motywujące beneficjentów do wykonania termomodernizacji budynku. Będziemy nad tym pracowali w pierwszym kwartale 2022 roku" – zapowiedział szef NFOŚiGW.