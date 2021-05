Ponad 128 mln zł na OZE dla firm

Dotacja na OZE. Ponad 128 mln zł unijnego dofinasowania przeznaczył zarząd woj. lubelskiego na inwestycje w przedsiębiorstwach w odnawialne źródła energii. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Ponad 128 mln zł na OZE w przedsiębiorstwach

Ponad 128 mln zł unijnego dofinasowania przeznaczył zarząd woj. lubelskiego na inwestycje w przedsiębiorstwach w odnawialne źródła energii. Dotacje otrzyma 332 firmy w regionie.

27.05.2021 r. marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy na dofinasowanie inwestycji w odnawialne źródła energii siedmiu przedsiębiorcom z regionu. Dotyczą one głównie budowy instalacji fotowoltaicznych.

- Chciałbym, żeby na każdym domu, fabryce, instytucji, przedsiębiorstwie były instalacje fotowoltaiczne, bo z tych małych instalacji tworzy się jedna wielka, która mam nadzieję doprowadzi nas do zeroemisyjności planowanej w 2050 roku. Mam nadzieję, że poprzez takie instalacje, szybciej do tego dojdziemy - powiedział Stawiarski.

850 wniosków o dinansowanie

Pierwotna kwota przeznaczona w programie na inwestycje w OZE w przedsiębiorstwach w Lubelskiem wynosiła nieco ponad 45 mln zł, ale Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększał ją dwa razy i obecnie jest to blisko 128,5 mln zł. Łącznie wpłynęło 850 wniosków; do dofinasowania wybrano 332 projekty.

Wśród przedsiębiorstw, które otrzymały w czwartek dofinansowanie jest PKS w Łukowie. 82 tys. zł dotacji przeznaczone będzie na budowę paneli fotowoltaicznych na jednym z budynków stacji obsługi autobusów, gdzie dokonuje się przeglądów i konserwacji pojazdów. Cała inwestycja będzie kosztować 164 tys. zł.

- Panele zapewnią nie tylko prąd, ale ogrzewanie pomieszczeń socjalnych. Zakładamy, że inwestycja zwróci się w ciągu trzech - pięciu lat. Gdyby nie to dofinansowanie, to pewnie zastanawiałbym się, czy w tym momencie, udałoby się to zrealizować. Takie wsparcie dla branży transportowej jest niezwykle potrzebne, bo nasz PKS przewozi ok. 250 tys. pasażerów w ciągu jednego miesiąca- - podkreślił prezes PKS w Łukowie Tomasz Madoń.

Zeroemisyjność do 2050 roku

Stawiarski podkreślił, że dofinansowanie tego typu inwestycji w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny jest bardzo potrzebne, ponieważ one nie tylko przyczyniają się do obniżenia kosztów produkcji, ale stają się też elementem realizacji w regionie Europejskiego Zielonego Ładu.

- Zwiększać środki na odnawialne źródła energii to jest cel każdego samorządu, bo tu tkwią wielkie rezerwy, jeśli chodzi o nasze dostosowanie do wymogów unijnych, światowych, żebyśmy byli naprawdę zeroemisyjnym krajem w 2050 roku – dodał marszałek.

Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050. Zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w tym m.in. emisji CO2.

Dotacje dla przedsiębiorstw pochodzą z projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. (PAP)

autorka: Renata Chrzanowska

