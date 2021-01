Nowe regulacje w sprawie domowych instalacji fotowoltaicznych

Jakie są nowe regulacje przyłącza fotowoltaiki?

Ministerstwo Klimatu standaryzuje i porządkuje rynek mikroinstalacji, jednocześnie upraszczając procedury w związku z planowanym intensywnym rozwojem sektora OZE w Polsce.

Resort opublikował projekt rozporządzenia, które określa techniczne wymagania i tryb przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. Według założeń resortu nowe regulacje mają usunąć bariery formalne oraz usprawnić pracę przy montażu i przyłączaniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.





Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

Jak złożyć wniosek o przyłącze fotowoltaiki?

W projekcie resort sugeruje składanie wniosków zgłoszeniowych i wniosków o określenie warunków przyłączenia w wersji elektronicznej bez konieczności nadawania listu.

- Ustawodawca proponuje aby zgłoszenie i wniosek stanowiły jednolity i zintegrowany dokument. W przypadku jego nieprawidłowego wypełnienia będzie istniała możliwość uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania - mówi dr inż. Michał Modzelewski, dyrektor techniczny spółki N Energia



Jakie są wymagania techniczne?

Najważniejsza jednak jest standaryzacja wymagań technicznych w zakresie zabezpieczeń instalacji, jakości energii wprowadzanej do sieci oraz kwalifikacji instalatorów fotowoltaiki. Jest to odpowiedź systemowa na zjawisko wzrostu napięcia w sieciach, zintegrowanych z nieregulowaną ilością modułów PV.

Każda instalacja fotowoltaiczna spełni pokładane w niej oczekiwania eksploatacyjne wyłącznie po spełnieniu przez jej oferenta i wykonawcę szeregu niezbędnych wymagań technicznych. Prawidłowo zaprojektowana instalacja, uwzględniająca profil zużycia prądu w konkretnym gospodarstwie domowym, obsługuje w pierwszej kolejności potrzeby samego gospodarstwa, nie tworząc przy tym większych problemów dla sieci.

Jakie są wady montażowe?

Wobec lawinowo wzrastającej ilości nowo instalowanych modułów PV, przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, wzrasta odsetek poważnych wad projektowych i montażowych, popełnianych przez niewykwalifikowane ekipy montażowe.

Przykładem takiej niekompetencji jest przypadek prosumenta, któremu nierzetelni instalatorzy podłączyli linię zasilającą instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, że przez pół roku okresu rozliczeniowego nie zasilała ona urządzeń elektrycznych w budynku oraz nie oddała nawet 1 kWh energii nadmiarowej do sieci. Po przeprowadzeniu audytu na zlecenie prosumenta odkryliśmy, że świeżo upieczony instalator podłączył przewody zasilające falownika w rozdzielnicy w sposób świadczący o zupełnym braku wiedzy elektrycznej. Wiedza i praktyka zawodowa to zawsze klucz do montażu wydajnej instalacji w której żadna kWh energii nie ulegnie zmarnowaniu.

Projekt nowego rozporządzenia jest kolejnym krokiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa zarówno sieci przesyłowych energii elektrycznej, jak i prosumentów. Projekt ten profesjonalizuje i cywilizuje polski rynek PV i dostosowuje wymagania do dyrektyw sieciowych Komisji Europejskiej. Jest bardzo pożyteczny tak dla prosumentów, jak i dla uczciwych oraz profesjonalnych firm świadczących usługi instalacji fotowoltaiki. Utrudnia jednak skutecznie funkcjonowanie tym nieuczciwym i nieprofesjonalnym.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA