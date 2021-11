Rynek mieszkaniowy - kiedy ceny przestaną rosnąć?

Rynek mieszkaniowy - kiedy ceny przestaną rosnąć? Mieszkania w Polsce zdrożały w ciągu roku o ponad 10% - wynika z nowych danych NBP. Wzrosty powinny spowolnić – jeśli np. rządowi uda się batalia z funduszami kupującymi mieszkania na wynajem, a podwyżki stóp procentowych ograniczą akcję kredytową.

Czynności wyłączone z pojęcia samodzielnej działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej jest bardzo istotne w przepisach ustawy o podatku VAT, ponieważ definiuje ono podatnika, a w dalszej kolejności jest jednym z elementów określających, czy czynność będzie opodatkowana VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z definicji wynika więc, że elementem niezbędnym opodatkowania VAT jest wykonywanie działalności gospodarczej w sposób samodzielny.

Jak sprawdzać opony całoroczne?

Jak sprawdzać opony całoroczne? Bo choć nadają się na każdy sezon, nadal wymagają nieco uwagi od kierowcy. Powinien on pamiętać o...

Zapłata za środki trwałe nabyte od spółki cywilnej przed likwidacją

Spółka cywilna uległa likwidacji. Czy wspólnicy muszą zapłacić spółce cywilnej po jej likwidacji za środki trwałe nabyte wcześniej od spółki?

Punkty ładowania elektryków. Blisko 2 mld zł na ich rozwój

Punkty ładowania elektryków. Uruchamiamy program wsparcia rozwoju infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych z budżetem sięgającym blisko 2 mld zł - poinformował w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Faktury wystawiane byłemu pracodawcy a ulga na start

Czy przedsiębiorcy wystawiającemu faktury byłemu pracodawcy przysługuje ulga na start? Kto może skorzystać z ulgi na start?

Wypadek bez prawa jazdy: rachunek będzie wysoki...

Wypadek bez prawa jazdy? To jeden z czarniejszych scenariuszy. Bo choć ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, kierowca odda je co do złotówki.

Wyższe zarobki kierowców od 2022 r.

Zarobki kierowców mogą być nawet dwukrotnie wyższe od lutego 2022 r. Zamiast 7000 zł zarobią 14000 zł? Jaka jest sytuacja firm transportowych w Polsce?

Samochód marzeń z dzieciństwa? Tak, dziś możesz go mieć!

Samochód marzeń z dzieciństwa? Każdy moto-maniak ma auto, do którego wzdychał lata temu. Może zatem pora, aby marzenie zrealizować?

Eksport towarów rolno-spożywczych w okresie I-IX wzrósł o 6,9 proc. rdr

Eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień wzrósł o 6,9 proc. rdr do 27,1 mld euro - podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

Najem okazjonalny – czym jest, czy warto go stosować?

Najem okazjonalny funkcjonuje w naszej przestrzeni prawnej od ponad 10 lat. I choć od dawna jest dostępny, to wciąż tylko część wynajmujących korzysta z tego rozwiązania. Czy to brak wiedzy, czy może chęć zaoszczędzenia albo pewność “że u mnie nic się nie wydarzy” są powodem takiego stanu rzeczy? Warto przeanalizować instytucję najmu okazjonalnego i rozważyć, czy warto stosować to rozwiązanie.

Ceny energii. Inteligentne rozwiązania szansą dla przemysłu

Ceny energii, czy czeka nas wzrost cen? W całej Europie przemysł wkracza w zimowe miesiące z niepewnością dotyczącą stabilności cen energii. Ceny gazu ziemnego osiągnęły już poziom sześciokrotnie wyższy niż w tym samym okresie w 2020 roku. Rosnące koszty energii mogą stanowić zagrożenie dla konkurencyjności firm przemysłowych. Jak przemysł może zabezpieczyć się przed rosnącymi cenami prądu i widmem blackoutów? Pomocne mogą być magazynowanie energii, inteligentne czujniki oraz własne źródła pozyskiwania mocy, np. ze słońca.

Toyota Corolla 2022: co się zmieni w japońskim hicie?

Toyota Corolla 2022, czyli japoński producent szykuje szereg delikatnych zmian dedykowanych hitowemu modelowi. Co oznacza mini-lifting?

Zaległości branży e-commerce [BADANIE]

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, iż zaległości e-commerce przekraczają 292 mln zł. Rosną jednak wolniej niż przed pandemią.

Polski Ład. Zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu

Polski Ład wprowadza poważne zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu lokali mieszkalnych. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku, a w pełni nowe rozwiązania wejdą w życie w roku 2023.

Polski Ład. Nowe zasady wykupu z leasingu od 2022 r.

Polski Ład niesie za sobą szereg zmian, które nie dla wszystkich są korzystne. Jednym z obszarów, które będą podlegały nowelizacji jest wykup z leasingu przedmiotu użytkowanego w działalności gospodarczej.

Urszula Szabłowska: Mikroapartamenty to przejaw psucia rynku nieruchomości [PODCAST]

Jakie warunki, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, musi spełniać mieszkanie? Jaka powierzchnia jest niezbędna do zapewnienia komfortu życia? Z czego wynikają tak wysokie ceny mieszkań w Polsce?

Obciążenia publicznoprawne firm w Polskim Ładzie

Polski Ład. Pomimo systemu podatkowego uznawanego pod kątem skomplikowania za 10. na świecie i 2. w Europie, w Polsce przybywa jednoosobowych działalności gospodarczych. Ich liczba przekroczyła już 2,6 mln. 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie przepisy podatkowe Polskiego Ładu, które na pewno nie ułatwią przedsiębiorcom życia. W związku z nimi niemal co trzeci przedsiębiorca ankietowany przez firmę inFakt już teraz wie, że będzie chciał zmienić formę opodatkowania.

Grzegorz Koźmiński: CSR w praktyce, czyli wspólne kolorowanie świata [PODCAST]

Czy wdrożenie zasad CSR jest korzystne dla biznesu? Na czym polega projekt PPG "Colorful Communities"? Czym jest wolontariat pracowniczy?

Jak przedsiębiorcy oceniają Polski Ład?

Polski Ład. Zdecydowana większość przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma krytyczny stosunek do zmian, które wprowadza Polski Ład - wynika z badania firmy inFakt. Prawie 2/3 respondentów przyznało, że nie czuje się odpowiednio poinformowane, jak nowe prawo wpłynie na ich firmy. Największe obawy budzi w nich wzrost kosztów prowadzania działalności. 44% badanych wskazało, że przez to mogą być zmuszeni do podniesienia cen.

Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Ostatni dzień na złożenie wniosku

26 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie to jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Nie zapłacono za sprzedane mleko. Pomoc dla rolników

Nie zapłacono za sprzedane mleko. Pomoc przeznaczona jest dla producentów rolnych, którzy w latach 2018 - 2020 r. co najmniej raz sprzedali mleko podmiotowi, który w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie zapłacił za nie. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wartość eksportu polskiej żywności systematycznie rośnie

Eksport produktów rolno-spożywczych systematycznie rośnie. W 2020 roku wartość eksportu polskiej żywności wyniosła 34,3 mld euro, co było najlepszym wynikiem w historii polskiego handlu tymi produktami - poinformował wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk.

KOWR podpisał umowę ws. nadzoru technicznego nad projektem satelitarnego monitorowania upraw

Spółka OPEGIEKA została wybrana przez KOWR Doradcą Technicznym, który ma nadzorować technicznie realizację projektu budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). W czwartek KOWR podpisał ze spółką umowę na realizację tej części projektu.

Tomasz Manowski: „Bidul” to marka, która pomaga dzieciakom

Bidul - sklep internetowy. Skąd pomysł na taką nazwę dla marki? Jaka jest historia jej powstania? Jakie wartości wciela w życie? O tym w rozmowie z Szymonem Glonkiem opowiada Tomasz Manowski, założyciel marki odzieżowej „Bidul”.