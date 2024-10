Nastroje w branży rolnej - znowu w dół. [Raport] Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Rolnicy wziąć ograniczają swoje inwestycje. Zmalał odsetek przedsiębiorców, którzy przewidują poprawę koniunktury w branży

Co pół roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) przeprowadza badanie nastrojów w branży. Na podstawie wyników wyliczany jest barometr nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych.

Z raportu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych wynika, że nastroje w branży rolniczej obniżyły się o 0,11 proc. w porównaniu z danymi z kwietnia 2024 r. W raporcie wskazano, że obecna wartość tego indeksu wynosi -3,39 wobec kwietniowego wyniku -3.28. Widoczny jest także duży spadek zainteresowania rolników inwestycjami w maszyny. Rolnicy wciąż ograniczają inwestycje, czego wynikiem jest spadek sprzedaży tzw. maszyn towarzyszących na poziomie 30 a nawet 40 proc – napisano w raporcie PIGMiUR. Zdaniem autorów raportu, spadek ten wynika z pogarszającej się dochodowości w rolnictwie, wprowadzenia zielonego ładu i braku dostępnych subwencji do inwestycji w innowacyjne rozwiązania i maszyny. W raporcie wskazano, że obecne koszty działalności są znacznie wyższe, a koszty finansowania działalności w tym również magazynów maszyn na poziomie 8-9 proc. w skali roku znacznie wpływa na obciążenie kosztowe działalności firm. Spadek sprzedaży i zwiększające się zapasy wyrobów gotowych potęguje pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców co do kolejnych miesięcy.

Z raportu wynika także, że 67,4 proc. przedsiębiorców uważa, że warunki, jakie stwarzają władze nie sprzyjają działalności gospodarczej. Tylko 3,85 proc. respondentów odpowiedziało, że warunki stwarzane przez władze zdecydowanie sprzyjają do prowadzenia biznesu w kraju. Na pytanie dotyczące tempa obsługi wniosków w PROW 2014-2020, średnia ocen wyniosła 2,06 w 5-cio punktowej skali. Tempo i jakość rozpatrywania wniosków jest ważna nie tylko dla rolników, ale również dla przedsiębiorców, tym bardziej, że dla zdecydowanej większości z nich środki płynące do rolników w ramach PROW na zakup nowych maszyn rolniczych były bardzo ważnym źródłem finansowania zakupów – wskazano w raporcie PIGMiUR. Z raportu wynika także, że spadł odsetek przedsiębiorców ( z 14,58 proc. na 5,77 proc.), którzy przewidują poprawę koniunktury w branży. Znaczna większość przedsiębiorców uważa, że nie ulegnie ona zmianie, bądź się pogorszy. Zdaniem respondentów, przewidywania co do realizacji sprzedaży w firmie będą poniżej poziomu sprzed roku (57,69 proc.) lub utrzymają się na tym samym poziomie (32,69 proc.). Odnosząc się do planów inwestycyjnych w najbliższych miesiącach, 34,62 proc. przedsiębiorców planuje niewielkie inwestycje. W porównaniu do kwietnia 2024 r. jest to spadek o 0,8 proc. z 35,42 proc. Zauważalny jest wzrost braku planów związanych z inwestycjami. Na pytanie dotyczące planów inwestycyjnych 34,62 proc. respondentów wskazało, że "nie planowało i nie planuje żadnych inwestycji". W kwietniu odsetek przedsiębiorców tak odpowiadających wynosił 29,17 proc.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące nastrojów oraz obecnej i przewidywanej koniunktury w branży maszyn rolniczych na przełomie sierpnia i września tego roku. Ankieta w formie elektronicznej została wysłana do członków PIGMiUR a także do wystawców wystawy AGRO SHOW. Na ankietę odpowiedziało ponad 60 firm.