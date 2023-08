Dolina krzemowa również chce zielonej energii

Jak przewidują analitycy, do 2030 roku zużycie energii przez ekosystem informatyczny wzrośnie ponad trzykrotnie. Czy w trosce o planetę sektor IT podjął już realne działania proekologiczne, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko? A może Green IT wciąż ogranicza się do debat, dyskusji i deklaracji?

Kryzys klimatyczny a branża IT

Według raportu z badań BCG Platinion “Green IT in CEE” (“Zrównoważony rozwój branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej”) wynika, że zwiększa się świadomość w kwestii wpływu branży IT na środowisko. Przy tym tylko 27 z 358 badanych organizacji z Polski, Czech i Węgier można uznać za liderów Green IT. 28,8% ankietowanych firm (103) określiło pewne cele związane ze zrównoważonym rozwojem IT, jednocześnie aż 67,3% firm nie mierzy emisji gazów cieplarnianych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii.

Według opracowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, sektor teleinformatyczny ICT to produkcja urządzeń elektroniki użytkowej, centra danych, sieci komunikacyjne, sprzęt wykorzystywany m.in. do pozyskiwania informacji medialnych jak telewizor czy służący rozrywce jak np. drukarka do zdjęć. Udział ICT w globalnej emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. ma wynieść około 23%, tak by w 2040 roku mógł spaść do około 14% dzięki wykorzystaniu inteligentnych sieci, pracy czy usług.

Trendy w sektorze ICT, m.in. znaczny popyt na urządzenia elektroniki użytkowej, szybki rozwój centrów danych, najprawdopodobniej spowodują, że firmy technologiczne znacząco przyczynią się do globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego potrzebne są nowe inwestycje w energię odnawialną na poziomie przedsiębiorstw, przejście na cyrkularny model gospodarczy oraz działania optymalizujące produkcję nowych urządzeń, wykorzystując komponenty pochodzące z recyklingu. Dodatkowo warto popularyzować ideę szerokiego odnawiania, naprawiania na dużą skalę sprzętu elektronicznego należącego zarówno do firm, jak i użytkowników indywidualnych w celu ograniczenia m.in. składowisk elektrośmieci - mówi Mariusz Ryło, CEO w Fixit.

Jak dodaje Mariusz Ryło: Zmiana myślenia i wysoko rozwiniętej postawy konsumpcyjnej na proekologiczną, uwzględniającą zielone wartości wydaje się być przy tym priorytetem. Dotyczy to nie tylko przedstawicieli, pracowników przedsiębiorstw, ale i konsumentów.

Kto realnie działa na rzecz wdrażania idei Green IT?

Oprócz światowych marek, a także dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z sektora ICT, które działają proekologicznie w poszczególnych krajach, w realizację zielonych przedsięwzięć włączają się również globalne i regionalne organizacje. W marcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy plan dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który ma zapewnić odbudowę ekologiczną po pandemii. Działania dotyczyć mają sektorów takich jak m.in. elektronika, informatyka i obejmują inicjatywy z zakresu zrównoważonych produktów, pozycji konsumentów i podmiotów udzielających zamówień publicznych. Dodatkowo Unia Europejska i jej instytucje nieustannie pracują nad nowymi projektami legislacyjnymi z zakresu ekologii. UE finansuje także wiele eko projektów, edukuje swoich obywateli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozwiązania eko w IT to już konieczność

Coraz więcej firm przy współudziale zewnętrznych podmiotów stanowiących prawo chce i potrafi być eko. To kwestia zaktualizowania misji przedsiębiorstwa, zaplanowania nowej strategii biznesowej i marketingowej organizacji oraz konsekwentnej realizacji zamierzonych celów, które równoważyć będą zyski z ochroną środowiska naturalnego. Bycie eko jest nie tylko trendem czy chwilową modą, to wyższa potrzeba, konieczność oparta na zmieniającej się sytuacji klimatycznej. To kwestia zarówno odpowiedzialności, jak i świadomości, że bycie eko jest i będzie pod wieloma względami opłacalne - kontynuuje Mariusz Ryło.

Eko rozwiązania w firmach technologicznych to realna zmiana, która dzieje się na naszych oczach. Wiele organizacji w kraju i na świecie restrukturyzuje profil działalności na bardziej ekologiczny i zrównoważony. Nie oznacza to jednak, że odsetek świadomych ekologicznie firm jest duży. Wciąż potrzebne są środki prawne i finansowe, by zielona transformacja była bardziej dostrzegalna i przynosiła zamierzone efekty.